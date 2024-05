Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε πολιτικό σε… ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια αντι-ισλαμικής εκδήλωσης (Video, σκληρές εικόνες)

Σκηνές τρόμου εξελίχθηκαν στην πόλη Μανχάιμ της Γερμανίας όταν άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε στον πολιτικό Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, γνωστό επικριτή του ισλάμ, κατά την διάρκεια συγκέντρωσης της αντι-ισλαμικής οργάνωσης BPE, η οποία, μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά στο YouTube.

Several individuals were injured in a stabbing during a YouTube livestream in Mannheim, Germany. The attack, which occurred this morning, was broadcast live, showing the assailant dragging a man to the ground while wielding a knife. Bystanders quickly intervened to assist the… pic.twitter.com/FzMpN6x3z2 May 31, 2024

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το πρωί, όταν ο άνδρας όρμηξε στον ακροδεξιό πολιτικό και τον χτύπησε πολλές φορές με μαχαίρι που κρατούσε στο χέρι του. Μαχαίρωσε μάλιστα στον λαιμό και έναν από τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον σταματήσουν. ‘Αλλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον δράστη και τον εξουδετέρωσαν. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσο σοβαροί είναι τραυματισμοί των εμπλεκομένων, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι έχει σημάνει λήξη συναγερμού στο σημείο.

BREAKING: Knife attack in Germany.



Islamic critic Michael Stürzenberger and 2 others were just st*bbed in Mannheim.



It happened during a livestream. pic.twitter.com/c4KFpczvrL — End Wokeness (@EndWokeness) May 31, 2024

Το αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες που πραγματοποιούσαν το live streaming στο YouTube.

Ο Μίχαελ Στούρτσενμπέργκερ ήταν εκπρόσωπος Τύπου της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) και κατόπιν πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος «Η ελευθερία», το οποίο έχει στο μεταξύ διαλυθεί. Από το 2013 έως το 2022 παρακολουθείτο από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Βαυαρίας επειδή, μεταξύ άλλων, συνέδεε το Ισλάμ με τον φασισμό. Ο 58χρονος έχει καταδικαστεί δύο φορές, για εξύβριση της αστυνομίας και για υποκίνηση μίσους και υποτίμηση θρησκευτικών διδασκαλιών. Είναι τακτικός αρθρογράφος στο ισλαμοφοβικό μπλογκ «Politically Incorrect» και ακτιβιστής του Κινήματος Πατριωτών Ευρωπαίων Εναντίον της Ισλαμοποιήσης της Δύσης (Pegida).

