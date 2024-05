Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να βρεθεί η χώρα από το Σάββατο (1/6) με τις προγνώσεις να δείχνουν ακόμη και 40άρια για κάποιες περιοχές.

Η ΕΜΥ αναφέρει πως η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει ξεπερνώντας τους 36 βαθμούς Κελσίου ενώ υπάρχουν και προβλέψεις που κάνουν λόγο, «ίσως», για 40άρια.

Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει πως ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σαββατοκύριακο.

Η ανάρτηση Κολυδά:

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο C τη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C. Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει υποχώρηση από τα ΒΔ.

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο Cτη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C.

Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα ΒΔ.… pic.twitter.com/owJeW6yGjj May 31, 2024

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια: «Υποψήφιες περιοχές για 40άρι»

Από το Σάββατο η χώρα θα επηρεαστεί από αφρικανική ζέστη η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη 4/6 και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6/6. Οι περιοχές που θα εκδηλωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η Βοιωτία, η Αττική, η Φθιώτιδα, η Αιτωλ/νία, η Πελοπόνησος, η Κρήτη και τα Δωδεκάννησα.

Οι περιοχές που φλερτάρουν την Τρίτη με τους 39 βαθμούς (ίσως και 40) είναι: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Δωδεκάνησα.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει: Σάββατο: 31, Κυριακή: 33, Δευτέρα: 36, Τρίτη: 37-38

ΕΜΥ: Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός το Σάββατο 1/6

Αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 33 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 34 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 2/6

Αρχικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα υπόλοιπα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Ο καιρός τη Δευτέρα 3/6

Στα βόρεια, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και κατά τόπους τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Ο καιρός την Τρίτη 4/6

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα 5 μποφόρ ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία στα βορειοδυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και νότια και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα όπου θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 5/6

Στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα 5 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: Καταγγελία σε βάρος ιδιοκτήτη γνωστού bar-restaurant για βιασμό

Κέρκυρα: Μήνυση 18χρονης κατά εργαζομένων ορφανοτροφείου για κακοποίηση της αδελφής της – Τι απαντάει ο Δήμος

Λαμία: Σε βίντεο «πιάστηκαν» τα αυτοκίνητα των εμπρηστών του εργοστασίου με τα ακατάλληλα σχολικά γεύματα