Χούθι: Επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο Athens Voyager  «για την υποστήριξη στη Γάζα» – Πλέει προς το Σουέζ το πλοίο 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε επιχείρηση στο ελληνόκτητο πλοίο με την ονομασία «Athens Voyager» «για την υποστήριξη της Γάζας», προχώρησαν οι Χούθι της Υεμένης στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς γειτονική χώρα.
Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ» του εκπροσώπου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Υεμένης (Ο λογαριασμός δεν είναι επαληθευμένος), «είμαστε ικανοί να κάνουμε οποιοδήποτε λάθος – Η πολιορκία σας» καταλήγει η ανάρτηση.
Το εν λόγω πλοίο φαίνεται να έχει εισέλθει στην Ερυθρά θάλασσα με κατεύθυνση προς το Σουέζ.
Επισημαίνεται ότι το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στην εταιρεία Chemnav Ship Management LTD ελληνικών συμφερόντων.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.