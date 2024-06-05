Χούθι: Επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο Athens Voyager  «για την υποστήριξη στη Γάζα» – Πλέει προς το Σουέζ το πλοίο 

Σε επιχείρηση στο ελληνόκτητο πλοίο με την ονομασία «Athens Voyager» «για την υποστήριξη της Γάζας», προχώρησαν οι Χούθι της Υεμένης στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ» του εκπροσώπου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Υεμένης (Ο λογαριασμός δεν είναι επαληθευμένος), «είμαστε ικανοί να κάνουμε οποιοδήποτε λάθος – Η πολιορκία σας» καταλήγει η ανάρτηση.

عملية اليوم مساندة لغزة، وفي الوقت نفسه رسالة لدولة مجاورة أي خطاء فنحن قادرون على

حصارك

LUNARIA

ATHENS VOYAGER — جيش التحرير الشعبي اليمني Yemeni People's Liberati (@army20300) June 5, 2024

Το εν λόγω πλοίο φαίνεται να έχει εισέλθει στην Ερυθρά θάλασσα με κατεύθυνση προς το Σουέζ.

Επισημαίνεται ότι το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στην εταιρεία Chemnav Ship Management LTD ελληνικών συμφερόντων.

DW: Πώς η Γερμανία προετοιμάζεται για την περίπτωση πολέμου

Βασιλιάς Κάρολος: Η ομιλία του σε εκδήλωση για την D-Day – Με δάκρυα στα μάτια η Καμίλα – Τι είπε ο Ουίλιαμ για την Κέιτ Μίντλετον

Σουηδία: Νεκρός o 26χρονος ράπερ C. Gambino σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών