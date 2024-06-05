search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 02:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2024 19:56

Χούθι: Επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο Athens Voyager  «για την υποστήριξη στη Γάζα» – Πλέει προς το Σουέζ το πλοίο 

ploio athens voyager – new

Σε επιχείρηση στο ελληνόκτητο πλοίο με την ονομασία «Athens Voyager» «για την υποστήριξη της Γάζας», προχώρησαν οι Χούθι της Υεμένης στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ» του εκπροσώπου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Υεμένης (Ο λογαριασμός δεν είναι επαληθευμένος), «είμαστε ικανοί να κάνουμε οποιοδήποτε λάθος – Η πολιορκία σας» καταλήγει η ανάρτηση.

Το εν λόγω πλοίο φαίνεται να έχει εισέλθει στην Ερυθρά θάλασσα με κατεύθυνση προς το Σουέζ.

Επισημαίνεται ότι το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στην εταιρεία Chemnav Ship Management LTD ελληνικών συμφερόντων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

donald_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

