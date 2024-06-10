search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 01:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.06.2024 19:53

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Κοροϊδία» και «διαχείριση ήττας» ο φημολογούμενος ανασχηματισμός – Αν έλαβε το μήνυμα να μειώσει τον ΦΠΑ

«Κοροϊδία» χαρακτηρίζουν προκαταβολικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τον φημολογούμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της ΝΔ, καθώς αποδίδουν στον πρωθυπουργό την πρόθεση να παραπλανήσει τους πολίτες πως κάτι κάνει για τα προβλήματά τους με το «ανακάτεμα της τράπουλας». Αν θέλει να δείξει ότι πράγματι έλαβε το μήνυμα, και δεν κάνει απλή «διαχείριση ήττας» αναφέρουν «δεν έχει παρά να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ  Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια και το φορολογικό».

Αναλυτικά το σχόλιο των πηγών του ΣΥΡΙΖΑ:

Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να δείξει ότι πράγματι έλαβε το μήνυμα από την κοινωνία, τότε  δεν έχει παρά να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια και το φορολογικό.

Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει απλή «διαχείριση ήττας», έχοντας χάσει 13 μονάδες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές και 5 σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές, τότε οφείλει, αφού διαβεβαιώνει ότι θα «στραφεί με μεγαλύτερη ένταση στα προβλήματα», να θεσπίσει τώρα τον μηδενικό ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά, να μειώσει συνολικά τον ΦΠΑ στο μέσο όρο της Ευρώπης, να κοιτάξει με προσοχή τις φορολογικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Θα προσθέταμε ότι πρέπει να χτυπήσει την αισχροκέρδεια και να προχωρήσει στην πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών, αλλά θα ήταν σαν να παραβλέπαμε ότι έχει δείξει πόσο άτολμος είναι όταν πρέπει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν.

Και κάτι τελευταίο: ας μην κοροϊδεύει και τον ίδιο του τον εαυτό ότι «ανακατεύοντας την τράπουλα» με τον φημολογούμενο ανασχηματισμό θα καταφέρει να κοροϊδέψει τους πολίτες ότι «κάτι κάνει» για τα προβλήματά τους.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

