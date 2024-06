Στον αέρα που αναπνέουμε η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία

Κάποια σημεία του πλανήτη βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, ενώ η τρομοκρατία και οι ασθένειες στερούν καθημερινά εκατομμύρια ζωές. Κι όμως, ο πραγματικός κίνδυνος είναι πιο καθημερινός και δύσκολα θα τον αποφύγουμε καθώς βρίσκεται στον αέρα που αναπνέουμε αλλά και στο νερό που πίνουμε.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology αποκαλύπτει μια σοκαριστική πραγματικότητα: η ρύπανση, σε όλες τις μορφές της, αποτελεί πλέον μεγαλύτερη απειλή για την υγεία από ό,τι ο πόλεμος, η τρομοκρατία, η ελονοσία, ο HIV, η φυματίωση, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ μαζί.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ανθρωπογενείς ρύποι και η κλιματική αλλαγή συμβάλλουν σε επτά εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με περισσότερους από τους μισούς να οφείλονται σε καρδιακά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια καύσωνα, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη μπορεί να αυξηθεί κατά πάνω από 10%.

«Κάθε χρόνο περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, ενώ οι ρύποι παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο», εξηγεί ο καθηγητής Δρ Jason Kovacic, διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του Καρδιολογικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Victor Chang στην Αυστραλία.

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από ερευνητές από έγκυρα ιδρύματα παγκοσμίως, ρίχνει φως σε λιγότερο γνωστούς παράγοντες που ευθύνονται για την επιδείνωση της υγείας της καρδιάς, όπως η ρύπανση του εδάφους: «Οι ρύποι έχουν φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη και επηρεάζουν τον καθένα μας», προειδοποιεί ο καθηγητής Δρ Kovacic. «Γινόμαστε μάρτυρες πρωτοφανών πυρκαγιών, ραγδαίας αύξησης της θερμοκρασίας, απαράδεκτης οδικής ηχορύπανσης και φωτορύπανσης στις πόλεις μας και έκθεσης σε μη ελεγμένες τοξικές χημικές ουσίες στα σπίτια μας» τονίζει.

Πώς επηρεάζεται η καρδιά

Όταν εισπνέουμε καπνό από πυρκαγιά ή τα καυσαέρια, οι τοξίνες ταξιδεύουν βαθιά στους πνεύμονες, εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια θα φτάσουν σε όλο το σώμα και στην καρδιά. Αντίστοιχα, ο θόρυβος από την ηχορύπανση και η φωτορύπανση διαταράσσουν την ποιότητα του ύπνου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται φλεγμονή στο σώμα και να αυξάνεται η αρτηριακή πίεση ή το βάρος. Όλα αυτά αποτελούν παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Αναφορικά με τον ακραίο καύσωνα, η λειτουργία της καρδιάς αυξάνεται και σε συνδυασμό με την αφυδάτωση και τον μειωμένο όγκο αίματος από την εφίδρωση, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα όπως η οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Τέλος, σε πολλά είδη οικιακής χρήσης – από αντικολλητικά τηγάνια μέχρι αδιάβροχα ρούχα – περιέχονται χημικές ουσίες που δεν έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για την ασφάλειά τους. Ο καθηγητής Kovacic επισημαίνει: «Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες χημικές ουσίες που δεν έχουν καν δοκιμαστεί για την ασφάλεια ή την τοξικότητά τους, πόσο μάλλον για τις επιπτώσεις τους στην υγεία μας».

Τι προτείνουν οι επιστήμονες;

Περισσότερα δέντρα και ποδηλατόδρομους και λιγότερα αυτοκίνητα.

Μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μηδενικές επιδοτήσεις στις βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων.

Εκστρατείες για την ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους της ρύπανσης, όπως και το κάπνισμα.

Καλύτερη ιατρική εκπαίδευση των γιατρών σχετικά με τους κινδύνους των ρύπων για την καρδιά.

«Απαιτείται επείγουσα δράση, καθώς η κλιματική αλλαγή προχωράει και η ρύπανση διεισδύει στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που πίνουμε, στα τρόφιμα που τρώμε και στους χώρους που ζούμε», καταλήγουν οι ερευνητές.

