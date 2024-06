Τρομακτικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες σε πτήση της Austrian Airlines, καθώς το αεροπλάνο υπέστη σημαντικές ζημιές από χαλάζι καταστρέφοντας μέρος της μύτης του.

Το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά στη συνέχεια προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο αεροδρόμιο. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτού του «επεισοδίου που δεν διήρκεσε παρά μερικά δευτερόλεπτα».

Σε φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση εικονίζεται ένα αεροπλάνο με τους δύο μπροστινούς υαλοπίνακες του κόκπιτ να φέρουν σημάδια από χτυπήματα, η μύτη του αεροπλάνου να λείπει και μερικά πάνελ να έχουν αποσπαστεί.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg