Ακτιβιστές της Animal Rising βανδάλισαν το νέο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου στην γκαλερί Philip Mold στο Λονδίνο, καθώς του κόλλησαν αφίσες του Wallace και του Gromit.

Γύρω στις 12 μ.μ. το μεσημέρι της Κυριακής (9/6) δύο ακτιβιστές κόλλησαν αφίσες των ηρώων κινουμένων σχεδίων Γουάλας και Γκρόμιτ πάνω από το πρόσωπο της Αυτού Μεγαλειότης, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας κατά της RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

In the latest in art activism-vandalism, activists from @AnimalRising have applied a cris de coeur to the King Charles portrait at the Philip Mould gallery in London:

pic.twitter.com/SohKaJGiZs — Benjamin Ryan (@benryanwriter) June 11, 2024

Ο πίνακας ήταν το πρώτο επίσημο πορτρέτο του μονάρχη από τότε που έγινε βασιλιάς και εμπνεύστηκε εν μέρει από την ιστορία του περιβαλλοντικού έργου του.

Η Animal Rising καλεί τον βασιλιά Κάρολο να αναστείλει την υποστήριξή του στη φιλανθρωπική οργάνωση RSPCA, της οποίας είναι ο βασιλικός προστάτης.

BREAKING: Supporters of @AnimalRising have entered the @philipmould Gallery and affixed posters onto the painting of King Charles III. One overlaid the King’s face with Wallace and one was a speech bubble reading “No Cheese, Gromit. Look At All This Cruelty On RSPCA Farms!” 1/8 pic.twitter.com/pBojAesBHM June 11, 2024

Ο Daniel Juniper, ένας από τους εμπλεκόμενους, σημείωσε πως «με τον βασιλιά Κάρολο να είναι τόσο μεγάλος θαυμαστής των Wallace και Gromit δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο να του επιστήσουμε την προσοχή στις φρικτές σκηνές της RSPCA.

Αν και ελπίζουμε ότι αυτό είναι διασκεδαστικό για την Αυτού Μεγαλειότητα, τον καλούμε επίσης να επανεξετάσει σοβαρά αν θέλει να συνδεθεί με τα απαίσια δεινά σε όλες τις φάρμες που υποστηρίζονται από την RSPCA.

Ο Κάρολος έχει κασταστήσει σαφές ότι είναι ευαίσθητος στα βάσανα των ζώων στις φάρμες του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να ενταθεί και να καλέσει την RSPCA να εγκαταλείψει τo Assured Scheme και να πει την αλήθεια για την εκτροφή των ζώων».

Σκοπός της συγκεκριμένης κίνησης

Η δράση είναι μια προσπάθεια της ομάδας να ευαισθητοποιήσει τον βασιλιά και τους πολίτες σχετικά με την πρόσφατη έρευνα της Animal Rising σε 45 εγκεκριμένα από τη RSPCA αγροκτήματα, στα οποία φαίνεται ότι εντόπισε 280 νομικές παραβιάσεις και 94 παραβιάσεις των κανονισμών DEFRA.

Οι ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι εντόπισαν τη βαναυσότητα και την ταλαιπωρία των ζώων σε κάθε φάρμα, συμπεριλαμβανομένων σκηνών με νεκρά μωρά κοτόπουλα, νεκρά γουρούνια και σολομούς που τρώγονται ζωντανοί από ψείρες της θάλασσας.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Πιέσεις στο Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας – «Δεν μπορεί να είναι θέμα πολιτικής ατζέντας» λέει ο βασιλιας της Ιορδανίας

Γαλλία: Εκκενώθηκε λόγω φωτιάς το Ανάκτορο των Βερσαλλιών (Video)

Κύπρος: Μεγάλη φωτιά στην Πάφο – Εκκενώνονται οικισμοί (Videos)