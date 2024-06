Χορηγός στα φεστιβάλ Release Athens, River Party, Off the Hook, Plisskën, Reworks

Οι συναυλίες των Smashing Pumpkins και Cigarettes After Sex και το tour του Bloody Hawk με την υποστήριξη του WHAT’S UP

Premium εμπειρίες, χιλιάδες εισιτήρια, δωρεάν data και πολλές ακόμα εκπλήξεις

Μοναδικές μουσικές εμπειρίες προσφέρει και φέτος το WHAT’S UP της COSMOTE, το οποίο συνεχίζει να στηρίζει κορυφαία μουσικά events και συναυλίες της χώρας. Οι χρήστες του θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν premium εμπειρίες στα φεστιβάλ Release Athens, River Party, Off the Hook, Plisskën, Reworks, στις συναυλίες των Smashing Pumpkins και Cigarettes After Sex, καθώς και στην περιοδεία του Bloody Hawk σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από το WHAT’S UP app (στην ενότητα “Experiences”), οι χρήστες μπορούν να βρουν πληροφορίες για όλα τα events, να διεκδικήσουν χιλιάδες προσκλήσεις και να μάθουν για τις VIP εμπειρίες που θα πραγματοποιούνται σε κάθε event. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν δωρεάν data για να μπορούν να μοιράζονται τις συναυλιακές τους στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ

Στο Release Athens Festival (9 Ιουνίου – 28 Ιουλίου) εμφανίζονται σπουδαία ονόματα της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής, όπως: Megadeth, Pulp, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Cannons, Massive Attack, Duran Duran κ.ά. Ακολουθεί το River Party στο Νεστόριο Καστοριάς (2-4 Αυγούστου) με καλλιτέχνες όπως: Σωκράτης Μάλαμας, Ιουλία Καραπατάκη, Μαρίνα Σάττι, Ταφ Λάθος, Μέλισσες, Πάνος Βλάχος, Toquel, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Πάνος Μουζουράκης, Goin’ Through κ.ά. Τον Σεπτέμβριο, το διήμερο 6 & 7, θα διεξαχθεί το φεστιβάλ ραπ μουσικής Off the Hook, με το lineup μέχρι στιγμής να αποτελείται από τους: ΛΕΞ, Dani Gambino, ΣΑΝΤΑΜ, Delinquent Habits, MORAD και SMIF-N-WESSUN. Στις 13 & 14/9 θα πάρει τη σκυτάλη το Plisskën Festival, με 3 stages, και έχοντας στο lineup ονόματα όπως: Viagra Boys, Yung Lean, Slift, Parra For Cuva, Love Remain, Los Bitchos και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Στις 18-22 του ίδιου μήνα θα ακολουθήσει το Reworks, το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και φέτος γιορτάζει τα 20 του χρόνια.

Συναυλίες Smashing Pumpkins, Cigarettes After Sex και Bloody Hawk Tour, με την υποστήριξη του WHAT’S UP

Οι Smashing Pumpkins, η alternative rock μπάντα που γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 90’, έρχονται στις 16 Ιουλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους “The World Is a Vampire” με special guest τον Tom Morello. Οι συναυλίες των Cigarettes After Sex, της ambient pop μπάντας με επικεφαλής τον Greg Gonzalez, θα πραγματοποιηθούν στις 25 & 26 Οκτωβρίου, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ.

Το WHAT’S UP στηρίζει και την περιοδεία του Bloody Hawk, του ράπερ με τις sold out συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και με βαθιά ευαισθητοποίηση για κοινωνικά ζητήματα. Δύο πρώτοι σταθμοί του tour αποτελούν η Αθήνα στις 29 Ιουνίου στο Στάδιο της Ριζούπολης και η Θεσσαλονίκη στις 6 Ιουλίου στο Στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλοι προορισμοί.

Το WHAT’S UP, για ακόμη μια χρονιά βρίσκεται δίπλα στους νέους προσφέροντας αξέχαστες μουσικές εμπειρίες στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας.