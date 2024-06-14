Εκλογική αποτίμηση της Νέας Αριστεράς: «Το αρνητικό αποτέλεσμα δεν ακυρώνει την ανάγκη και την βούληση μας να συνεχίσουμε τον αγώνα»

Συνεδρίασε σήμερα για μία πρώτη εκτίμηση του αποτελέσματος και σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων το πολιτικό κέντρο της Νέας Αριστεράς.

Σύμφωνα με πηγές, κοινή εκτίμηση ήταν ότι τόσο η έκρηξη της αποχής όσο και η άνοδος της ακροδεξιάς δημιουργούν ένα συνολικά αρνητικό περιβάλλον. «Η ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν οδήγησε σε ενίσχυση προοδευτικών δυνάμεων», τονίζουν, προσθέτοντας ότι «παρά το πείσμα και την ανιδιοτέλεια που έδωσε την μάχη ο κόσμος της Νέας Αριστεράς το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για εμάς».

Οι πηγές της Νέας Αριστεράς αναφέρουν ότι όμως «η ανάγκη για μία μαχητική και ανοιχτόμυαλη Αριστερά παραμένει» και πως «το αρνητικό αποτέλεσμα δεν ακυρώνει την ανάγκη και την βούληση μας να συνεχίσουμε τον αγώνα».

Προαναγγέλουν ότι το επόμενο διάστημα ο λόγος περνάει στα μέλη και τους φίλους της Νέας Αριστεράς. Ειδικότερα αναφέρουν ότι μέσα από ανοιχτές διαδικασίες θα οδηγηθούν σε συνεδρίαση του Παννελαδικού Συντονιστικού στις 29-30 Ιουνίου, με αντικείμενο τη συνεδρίαση τον απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος, την προετοιμασία του 1ου συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, καθώς και πολιτικών πρωτοβουλιών για όλα τα ανοιχτά ζητήματα όπως το κόστος ζωής, αλλά και οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις.

«Η οργανωτική και πολιτική ενίσχυση της Νέας Αριστεράς θα αποτελέσει κεντρικό ζητούμενο των παραπάνω διαδικασιών», σημειώνουν. Τονίζουν δε ότι «η Νέα Αριστερά πιστεύει στην ανάγκη κοινωνικών και πολιτικών μετώπων πάνω στα κεντρικά ζητήματα της εποχής μας όπως η έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων, της κλιματικής κρίσης και του αιτήματος για ειρήνη κόντρα στους πολεμικούς σχεδιασμούς και στις νέες κούρσες εξοπλισμών», υπογραμμίζοντας ότι «τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την συγκρότηση μιας εναλλακτικής πρότασης για την κοινωνία».

