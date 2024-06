Ο Βασιλιάς Κάρολος και η συγγένειά του με τον… Κόμη Δράκουλα

Σοκ έχει προκαλέσει στους φαν του Μπάκιγχαμ η φημολογία ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι… μακρινός συγγενής του Κόμη Δράκουλα.



Όπως αναφέρει σε άρθρο της η Mirror, τόσο ο βρετανός βασιλιάς όσο και η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ έχουν κοινή καταγωγή με τον Βλαντ τον παλουκωτή (Βλαντ Γ’), έναν Ρουμάνο πρίγκιπα του 15ου αιώνα, ο οποίος είχε τη συνήθεια να παλουκώνει τους εχθρούς του.

Ο Βλαντ Γ’ ήταν επίσης γνωστός ως Βλαντ Δράκουλας, καθώς ήταν ο δεύτερος νόθος γιος του Βλαντ Β’ Δράκουλα.

Το «Dracul» σημαίνει «ο Δράκος» και ο Βλαντ Β’ κέρδισε αυτό το παρατσούκλι επειδή ήταν μέλος του Τάγματος του Δράκου.

‘Dracula’ σημαίνει ο ‘γιος του Dracul’.

Το γνωστό βιβλίο «Δράκουλας», του Μπραμ Στόκερ, που δημοσιεύθηκε το 1897, φέρεται να εμπνεύστηκε από τον Βλαντ Γ’.

Στην πραγματικότητα, οι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο Στόκερ απλώς πήρε το όνομα και αντ’ αυτού βασίστηκε περισσότερο στους αιμοβόρους βρικόλακες της ρουμανικής λαογραφίας.

Σύμφωνα με το Romania Tour Store, ο Κάρολος είναι 16 φορές δισέγγονος του Βλαντ Γ’, μέσω της συζύγου του Γεωργίου Ε’, της βασίλισσας Μαρίας.

Ο ίδιος έχει μιλήσει για τη σχέση αυτή στο παρελθόν και επισκέφθηκε τα Καρπάθια Όρη στη Ρουμανία για μια τηλεοπτική εκπομπή το 2011. Επίσης, αγόρασε και ανακαίνισε μία αγροικία στην Τρανσυλβανία το 2006.

Ο Κάρολος έχει κάνει φιλανθρωπικό έργο στην περιοχή και δήλωσε ότι έχει «ένα μικρό μερίδιο στη χώρα» λόγω της οικογενειακής του σχέσης.

Το 2017, ο δήμαρχος της πόλης Alba Iulia δήλωσε ότι κάλεσαν τον Κάρολο να δεχτεί τον τιμητικό τίτλο του πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας.

Μια πρόσφατη ανάρτηση στο X/Twitter σχετικά με τη σχέση μεταξύ του Καρόλου και του Βλαντ Γ’ συγκέντρωσε 70.000 likes, με πολλούς θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας να λένε ότι δεν είχαν ιδέα.

