Συναγερμός στο Euro 2024: Αστυνόμοι πυροβόλησαν άνδρα που τους απειλούσε με τσεκούρι (Videos)

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Χαμός επικράτησε στο Αμβούργο όταν λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Euro 2024 Πολωνία – Ολλανδία κοντά στη Fan Zone η αστυνομία πυροβόλησε άνδρα με τσεκούρι.

Μεγάλη επιχείρηση διεξάγεται στο κέντρο του Αμβούργου, μετά τις απειλές που δέχθηκαν αστυνομικοί από έναν άνδρα με τσεκούρι, σύμφωνα με αξιωματούχους της γερμανικής πόλης. Όπως μεταδίδει το BBC αστυνομία αναφέρει ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον άνδρα, ο οποίος δέχεται ιατρική φροντίδα.

https://twitter.com/niusde_/status/1802305019238141952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1802305019238141952%7Ctwgr%5E4b8c672069932839f84bb70ac545aea218c71942%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.documentonews.gr%2Farticle%2Feuro-2024-amvoyrgo-agnostos-me-tsekoyri-sti-fan-zone-ton-ollandon-pyrovolithike-apo-astynomikoys%2F

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε μια ζώνη φιλάθλων για τους οπαδούς της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Bild κοντά στη Fan Zone η αστυνομία εντόπισε έναν άνδρα που κρατούσε τσεκούρι στα χέρια του και δεν ήξερε τις προθέσεις του. Αρχικά υπήρξε μια προειδοποιητική βολή στον αέρα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Bild, και εν συνεχεία οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν.

https://twitter.com/outpostosint/status/1802302299861389781?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1802302299861389781%7Ctwgr%5E4b8c672069932839f84bb70ac545aea218c71942%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.documentonews.gr%2Farticle%2Feuro-2024-amvoyrgo-agnostos-me-tsekoyri-sti-fan-zone-ton-ollandon-pyrovolithike-apo-astynomikoys%2F

Η Ολλανδία παίζει με την Πολωνία στην πόλη αργότερα την Κυριακή.

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