Παξοί: Κάτοικοι έσωσαν γλάρο που ήταν μπλεγμένος με πετονιές (Video)

Κάτοικοι των Παξών έσωσαν συντονισμένα έναν γλάρο το πρωί της Κυριακής 16/6 ο οποίος είχε παγιδευτεί σε πετονιά ψαρέματος.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο λιμάνι του Γαΐου και πρόκειται για το είδος «κάουνα», γλάρος στους Παξούς, ο οποίος είχε μπλεχτεί σε βραχώδες σημείο στο Γάιο, με τους ντόπιους να τον προσεγγίζουν με βάρκα.

Οι κάτοικοι των Παξών προσπάθησαν αρχικά να απεγκλωβίσουν τον γλάρο και συνέχεια, να κόψουν τις πετονιές πάνω του με τις οποίες είχε μπλεχτεί. Η διαδικασία κράτησε για λίγες ώρες, καθώς το πτηνό είχε τρομάξει.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Νεκρός ο αγνοούμενος Αμερικανός τουρίστας που έκανε διακοπές στο Μαθράκι

Κρήτη: Πυροβόλησαν Σύρους ιδιοκτήτες μίνι μάρκετ αφού αρνήθηκαν να τους δώσουν προϊόντα χωρίς να πληρώσουν

Καραμπόλα 5 οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις