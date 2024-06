Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα, το οποίο αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του μετά από απειλή για βόμβα σε πτήση της Ryanair.

Η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε για σχεδόν μία ώρα σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης (20/6) και ορισμένες πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια.

Η αστυνομία πιστεύεται ότι συνέλαβε έναν άνδρα που επέβαινε σε πτήση της Ryanair με προορισμό το αεροδρόμιο του Μιλάνου Μπέργκαμο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μετέφερε βόμβα, καθώς το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Καμία προσγείωση ή απογείωση δεν έγινε για σχεδόν μία ώρα μετά τον συναγερμό που σήμανε λίγο μετά τις 3.30 μ.μ.

Η πτητική λειτουργία ανεστάλη από τις 15:45 έως τις 16:30 τοπική ώρα και έκτοτε αποκαταστάθηκε, αλλά οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν για μεγάλο μέρος του απογεύματος λόγω της διαταραχής.

