Euro 2024: Ο υπουργός Εργασίας έγινε… εθελοντής για να δει το παιχνίδι της Γερμανίας με την Ουγγαρία

Από τη στιγμή που εισιτήρια και προσκλήσεις δεν βρίσκουν οι Γερμανοί… ούτε με αίτηση, ένας εκ των υπουργών του Σολτς βρήκε άλλο τρόπο να παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής του ομάδας με την Ουγγαρία για το Euro 2024.

Ο υπουργός Εργασίας, Χουμπέρτους Χάιλ, παρακολούθησε τη χθεσινή νίκη των Γερμανών εναντίον της Ουγγαρίας από τις κερκίδες του σταδίου της Στουτγκάρδης φορώντας την… πράσινη στολή των εθελοντών.

Danke an alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die hinter den Kulissen die EM zu einem wunderbaren Fußballfest machen. War mir eine Ehre, heute in Stuttgart als Freiwilliger zu unterstützen. Und Glückwunsch an unsere Nationalmannschaft! 🇩🇪 pic.twitter.com/q1TfKQhO8c