Σωκράτης Φάμελλος: Απαράδεκτες μεθοδεύσεις κυβέρνησης και Τασούλα

Για απαράδεκτες μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Βουλής ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την άρνηση συζήτησης των προτάσεων νόμου για την ακρίβεια και το φορολογικό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι οι διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής είναι σαφείς (άρθρα 85 και επόμενα) και προβλέπουν ρητά τη διαδικασία συζήτησης των προτάσεων νόμων στις αρμόδιες Επιτροπές. «Πρόκειται για συνταγματικό δικαίωμα μας ως αντιπολίτευση να ασκούμε νομοθετική πρωτοβουλία», τόνισε για να προσθέσει ότι για τις προτάσεις νόμου που έχουν κατατεθεί, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει καταθέσει τις εκθέσεις του στις 23.5.2024. Κατά συνέπεια κανένα κώλυμα δεν υφίσταται για να προχωρήσει η διαδικασία της συζήτησης τους στη Βουλή.

«Η επίκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής του άρθρου 73 παρ.3 του Συντάγματος για να περιορίσει το κοινοβουλευτικό μας δικαίωμα δεν ευσταθεί και αποτελεί ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα προς εξυπηρέτηση της Κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο ότι οι προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν εμπίπτουν σε αυτό τον περιορισμό», τονίζει ο κ. Φάμελλος και σημειώνει ότι στην κυβέρνηση απέδειξαν ότι φοβούνται να συζητήσουν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ γιατί γνωρίζουν ότι είναι τεκμηριωμένες και στοχευμένες.

«Σήμερα η κυβέρνηση απέδειξε ότι εφευρίσκει αντιθεσμικές προφάσεις για να φυγομαχήσει. Και είναι εξοργιστικό ότι ο Πρόεδρος της Βουλής επιχείρησε με στρεψόδικα επιχειρήματα να παραπλανήσει τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους της Βουλής», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενημερώνει τους κ.κ. Μητσοτάκη και Χατζηδάκη ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

«Διεκδικούμε και απαιτούμε την εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής και τη συζήτηση των προτάσεων νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ στις επιτροπές της Βουλής. Και θα εξαντλήσουμε κάθε θεσμική πρόβλεψη για να γίνει αυτό. Κι αν η κυβέρνηση επιμείνει στην παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, η Αξιωματική Αντιπολίτευση θα προσέλθει όπου κληθεί, όπως κάνει πάντα, για να αναδείξει και το βάσιμο των επεξεργασμένων προτάσεων μας αλλά και την αντιλαϊκή και άδικη πολιτική της κυβέρνησης υπέρ των ολιγοπωλίων και κατά των νοικοκυριών και της συντριπτική πλειοψηφίας των επιχειρήσεων», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Πατέλης απαντά στην ομοφοβική επίθεση Στίγκα: «Σιγά μην φοβηθώ» – Αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ

Tροπολογία ΣΥΡΙΖΑ: Να μπαίνουν στο «πόθεν έσχες» των πολιτικών και οι ρυθμίσεις των δανείων τους

Χαρίτσης: «Η συζήτηση για την Κεντροαριστερά γίνεται με τους χειρότερους δυνατούς όρους – Να αποσυρθεί η τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ» (video)