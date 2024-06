Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ήταν ένας κλειστός, βίαιος αμφιφυλόφιλος, ισχυρίζεται νέο βιβλίο

Ο Ωνάσης ήταν ο δεύτερος σύζυγος της Ζακλίν Λι Μπουβιέ, μετέπειτα Τζάκι Κένεντι, πρώτης κυρίας των ΗΠΑ. Η Τζάκι παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1968, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του JFK.

Η χήρα πρώην πρώτη κυρία ήταν 39 ετών όταν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Ωνάση, ο οποίος ήταν 62 ετών. Ο Έλληνας μεγιστάνας της ναυτιλίας ήταν ένας από τους πλουσιότερους άντρες στον κόσμο εκείνη την εποχή και η σχέση του με το γυναικείο φύλο είχε σκανδαλίσει. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα από ορισμένους ως «αμαρτωλός».

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1906 στη Σμύρνη. Έκανε την περιουσία του τη δεκαετία του 1920, ξεκινώντας τη δική του μάρκα τσιγάρων με στόχο τη γυναικεία αγορά.

Στη συνέχεια, έστρεψε την προσοχή του στη ναυτιλία, αγοράζοντας έξι πλοία στη μισή τιμή από αυτή που θα κόστιζε κανονικά, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

Φημολογείται πως στη θαλαμηγό του είχε ένα σετ από σκαμπό με δέρμα από όσχεο φάλαινας. Από την άλλη πλευρά, η Τζάκι Κένεντι θεωρούνταν ένα είδος «πριγκίπισσας του λαού» της εποχής, κομψή, τραγική, ευάλωτη και αξιοπρεπής.

Στο νέο βιβλίο Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed της αρθρογράφου της Daily Mail Μορίν Κάλαχαν, διερευνώνται οι ισχυρισμοί ότι ο Ωνάσης ήταν αμφιφυλόφιλος.

Φημολογείται ότι αφότου ο γιος του Αλέξανδρος πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1973, ο Αριστοτέλης Ωνάσης έβρισκε παρηγοριά σε νεαρούς Ιταλούς τους οποίους μετά το σεξ, ξυλοκοπούσε άγρια.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε μιλήσει για μια σχέση που είχε όταν ήταν μικρός με έναν μεγαλύτερο Τούρκο ανθυπολοχαγό που εξασφάλισε την ελευθερία του πατέρα του.

Το νέο βιβλίο διερευνά επίσης ισχυρισμούς ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης αντιμετώπιζε την Τζάκι σαν «πόρνη» και ότι την υποχρέωνε να κάνει σεξ μαζί του σε μέρη που ήταν εν μέρει δημόσια: στο αεροπλάνο του πίσω από μια κουρτίνα, σε μια βάρκα δεμένη στο γιοτ του και στην κρεβατοκάμαρά του με την πόρτα ανοιχτή.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης πέθανε το 1975. Ο Τζάκι κληρονόμησε 25 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του.

