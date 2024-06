Νότια Κορέα: Τουλάχιστον είκοσι νεκροί μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο μπαταριών λιθίου (videos)

Περίπου 20 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί σήμερα (24/6) ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών στη Νότια Κορέα.

Η φωτιά, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Κορέας, ξέσπασε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Οι πυροσβέστες της Νότιας Κορέας εντόπισαν τα πτώματα των εργαζομένων σήμερα, Δευτέρα (24/6), στα ερείπια του εργοστασίου της εταιρείας Aricell μετά την κατάσβεση της φωτιάς.

🔥 Lithium Battery Factory Inferno In South Korea – At Least 20 Dead, Some Feared Trapped



A Hwaseong factory belonging to Aricell, one of South Korea's key battery manufacturers, has erupted in a massive blaze, with authorities hauling 20 bodies from the scene, Yonhap reports.… pic.twitter.com/uQGsPVLE9B — RT_India (@RT_India_news) June 24, 2024

Οι έρευνες συνεχίζονται την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούν να ανασύρουν τα απανθρακωμένα πτώματα από το κτήριο.

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι αγνοούμενοι, επομένως είναι πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί», είπε ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής την ώρα που είναι άγνωστα τα αίτια της φωτιάς.

BREAKING: At least 21 people killed in fire at South Korean lithium battery plant – Yonhap pic.twitter.com/PfZItgRLr7 — BNO News (@BNONews) June 24, 2024

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εργοστάσιο βρίσκονταν 67 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η φωτιά. Μεταξύ των αγνοουμένων είναι ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων και Κινέζοι πολίτες.

Τα σήματα από τα κινητά τηλέφωνα των αγνοουμένων έχουν εντοπιστεί στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

#BREAKING: A major fire has broken out at a South Korean lithium battery factory and firefighters have found about 20 bodies at the site of the blaze. https://t.co/WtmzZA8rbb — ABC News (@abcnews) June 24, 2024

Η αναγνώριση των αγνοουμένων αποτελεί πρόκληση λόγω της καταστροφής του μητρώου προσωπικού στην πυρκαγιά.

