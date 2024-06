Χαοτικές σκηνές επικρατούν στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, αλλά και σε άλλες πόλεις της Κένυας, όπου η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων, κατέληξε σε άγρια καταστολή από τις αρχές, με απόπειρα διαδηλωτών να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο, και τις αστυνομικές αρχές να ανοίγουν πυρ σκοτώνοντας αδιευκρίνιστο αριθμό διαδηλωτών.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων. Οι οργανωτές της κινητοποίησης είχαν κάνει έκκληση για διαδηλώσεις και γενική απεργία κατά της φορολογικής νομοθεσίας με την ελπίδα να ενισχύσουν τη συγκυρία που, μέσα σε μια εβδομάδα, έχει μετατρέψει μια κινητοποίηση κυρίως της νεολαίας στο Ιντερνέτ σε μείζονα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση.

Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο. Ο Ρούτο κέρδισε τις εκλογές πριν από σχεδόν δύο χρόνια με πρόγραμμα υπέρ των φτωχών εργαζομένων της Κένυας, όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, από τη μια πλευρά, αιτήματα δανειστών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για δημοσιονομικές περικοπές εκ μέρους της κυβέρνησης και, από την άλλη, έναν πληθυσμό ο οποίος υποφέρει από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Η κινητοποίηση εξετράπη σε σκηνές χάους, όταν διαδηλωτές όρμησαν στις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τους απώθησαν σε μια προσπάθεια να εισβάλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου. Φλόγες αναδύονταν από μέσα το κτίριο.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ, όταν τα δακρυγόνα και οι εκτοξευτήρες νερού θεωρήθηκαν ανεπαρκή για να διαλύσουν τα πλήθη διαδηλωτών. Η τηλεόραση έκανε λόγο για πυρκαγιά στα γραφεία του κυβερνήτη του Ναϊρόμπι.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών ανακοίνωσαν σε δελτίο Τύπου ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης του τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας στην Κένυα. «Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν ενώ βοηθούσαν τους τραυματίες. Τριάντα ένας τραυματίστηκαν», τόνισαν οι ΜΚΟ, οι οποίες τόνισαν ότι έχουν επίσης καταγράψει το τελευταίο 24ωρο 21 περιπτώσεις απαγωγών ανθρώπων από «αξιωματικούς με ένστολους ή από άτομα με πολιτικό ρουχισμό».

Ένας δημοσιογράφος του Reuters μέτρησε τα πτώματα τουλάχιστον πέντε διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο. Μια διασώστρια είπε ότι τουλάχιστον 10 σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς. Ένας άλλος διασώστης είπε ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Η ΜΚΟ Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας (KHCR) ανέφερε ότι είδε την αστυνομία να «πυροβολεί εναντίον τεσσάρων διαδηλωτών, (…) να σκοτώνει έναν από αυτούς», σε δελτίο τύπου που ανάρτησε στο X. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο είδαν τρία άψυχα πτώματα, σε λίμνες αίματος, κοντά στο Κοινοβούλιο.

Η Κενυάτισσα ακτιβίστρια Αούμα Ομπάμα, ετεροθαλής αδερφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ήταν μεταξύ των διαδηλωτών που τραυματίστηκαν από τα δακρυγόνα δήλωσε η ίδια στο CNN.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας ανακοίνωσε ότι τα οχήματά του δέχθηκαν επίθεση κατά τηνν διάρκεια των διαδηλώσεων και ότι τραυματίστηκαν προσωπικό και εθελοντές. «Δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες διάσωσης χωρίς πρόσβαση και ασφάλεια για το προσωπικό και τους εθελοντές μας. Είναι ζωτικής σημασίας να μας δοθεί πρόσβαση για να συνεχίσουμε τις ανθρωπιστικές προσπάθειές μας χωρίς εμπόδια», ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας.

Δεν ανέφερε ποιοί επιτέθηκαν στα οχήματά του ή ποιοί τραυμάτισαν προσωπικό και τους εθελοντές.

Το δίκτυο παροχής διαδικτύου στη χώρα παρουσίασε μεγάλες διακοπές πρόσβασης αργά το μεσημέρι, ανακοίνωσε η NetBlocks.

