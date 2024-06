Τζούλιαν Ασάνζ: Ο άνθρωπος που «έβγαλε στη φόρα» αυτά που δεν «έπρεπε» να μαθευτούν

1.901 ημέρες πέρασε ο Τζούλιαν Ασάνζ, ο ιδρυτής του WikiLeaks, στη φυλακή Belmarsh του ανατολικού Λονδίνου, πριν αποφυλακιστεί μετά από συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Ασάνζ δήλωσε ένοχος σε μια κατηγορία για συνωμοσία σχετικά με την αποκάλυψη διαβαθμισμένων εγγράφων και θα απολογηθεί και καταδικαστεί στο Σαϊπάν, το μεγαλύτερο νησί των βόρειων Μαριανών Νήσων.

Αμέσως μετά την προγραμματισμένη καταδίκη του θα επιστρέψει στην Αυστραλία.

Κρατούμενος επί πέντε χρόνια στη Βρετανία και καταζητούμενος για καιρό στις ΗΠΑ, ο Τζούλιαν Ασάνζ έχει αναχθεί στα μάτια των υποστηρικτών του σε σύμβολο της ελευθερίας του Τύπου.

Η ανακοίνωση για τη συμφωνία Ασάνζ έγινε την ώρα που η βρετανική δικαιοσύνη επρόκειτο να εξετάσει τον Ιούλιο την ύστατη προσφυγή του κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Το περιβάλλον του τόνιζε ότι η σωματική υγεία του 52χρονου Αυστραλού έχει επιδεινωθεί έπειτα από 12 χρόνια που είναι έγκλειστος, πέντε από τα οποία στη φυλακή, και οι δικηγόροι του δεν σταματούσαν να προειδοποιούν για τον κίνδυνο να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

«Θα βάλουν τον Τζούλιαν σε μια τρύπα τόσο βαθιά που δεν θα τον ξαναδώ ποτέ», αν εκδοθεί στις ΗΠΑ, είχε δηλώσει στα μέσα Φεβρουαρίου η σύζυγός του Στέλλα, πρώην δικηγόρος του η οποία τον παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2022.

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

«Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι η ψυχική υγεία του Τζούλιαν είναι εξαιρετικά ανησυχητική και ότι διακυβεύεται η επιβίωσή του», είχε προσθέσει.

Οι ΗΠΑ ήθελαν να δικάσουν τον Ασάνζ για τη δημοσίευση από το 2010 στον ιστότοπο WikiLeaks περισσότερων από 700.000 απόρρητων εγγράφων που περιέγραφαν τις διπλωματικές και στρατιωτικές δραστηριότητες της Ουάσινγκτον, κυρίως στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ο Ασάνζ κρατούνταν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς, στο ανατολικό Λονδίνο, από τον Απρίλιο του 2019 όταν απομακρύνθηκε με τη βία από την πρεσβεία του Ισημερινού, όπου είχε καταφύγει επτά χρόνια νωρίτερα.

Τότε κατηγορούνταν για βιασμό στη Σουηδία, μια κατηγορία που αποσύρθηκε.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι ελεύθερος» και εγκατέλειψε τη Βρετανία, έγραψε το WiliLeaks αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την αμερικανική δικαιοσύνη.

