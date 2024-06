Μέριλιν Μονρόε: Ιστορικό μνημείο χαρακτηρίστηκε το τελευταίο σπίτι της (Photos)

Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε χαρακτηρίσθηκε χθες, Τετάρτη, ιστορικό μνημείο από το δημοτικό συμβούλιο του Λος Άντζελες, κάτι που έγινε για να αποφευχθεί η καταστροφή αυτής της κατοικίας όπου η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα. Θα επιτρέψει στην πόλη να προστατεύσει αυτό το κτίριο που βρίσκεται στην πλούσια συνοικία Μπρέντγουντ και πρόσφατα αποκτήθηκε από εύπορους Αμερικανούς που επιθυμούν να το κατεδαφίσουν.

«Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο ή χώρος μέσα στην πόλη του Λος Άντζελες που να είναι τόσο εμβληματικός όσο η Μέριλιν Μονρόε και το σπίτι της στο Μπρέντγουντ», υπογράμμισε η δημοτική σύμβουλος Τρέισι Παρκ.

The home where Marilyn Monroe lived and died was designated a local historical landmark in a unanimous vote by the Los Angeles City Council, ending a monthslong battle to save the Spanish Colonial-style house from demolition. https://t.co/PpGwVJKCp8 — The New York Times (@nytimes) June 26, 2024

«Μερικές από τις πιο διάσημες φωτογραφίες τραβήχτηκαν μέσα σ’ αυτό το σπίτι, σ’ αυτό το οικόπεδο και κοντά στην πισίνα του. Η Μέριλιν πέθανε εδώ τραγικά, πράγμα που την συνδέει για πάντα, στο χρόνο και στο χώρο, με αυτό το μέρος», πρόσθεσε.

Η Μέριλιν Μονρόε είχε αποκτήσει αυτή την ισόγεια χασιέντα των 270 τετραγωνικών μέτρων το 1962, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, στην προσπάθειά της να αποκτήσει και πάλι κάτι που να μοιάζει με ιδιωτική ζωή.

Σ’ αυτό το σπίτι, αόρατο από το δρόμο, βρέθηκε νεκρή η ηθοποιός μόλις έξι μήνες αργότερα λόγω υπερβολικής δόσης φαρμάκων σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η κατοικία είχε διάφορους ιδιοκτήτες μετά το θάνατο της διάσημης πρωταγωνίστριας ταινιών όπως «Οι άνδρες προτιμούν της ξανθές» και «Μερικοί το προτιμούν καυτό».

Όμως πολεμική ξέσπασε πέρυσι αφού το αγόρασε η Μπράινα Μιλστάιν, μια πλούσια κληρονόμος, και ο Ρόι Μπανκ, ένας παραγωγός τηλεοπτικών ριάλιτι.

Marilyn Monroe's Brentwood House Declared a Landmark, Saving It From Demolition https://t.co/8kl9CCKB9f — Variety (@Variety) June 26, 2024

Το ζευγάρι, το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του ένα γειτονικό σπίτι, απέκτησε την κατοικία έναντι 8,35 εκατ. δολαρίων με σχέδιο να την κατεδαφίσει για να επεκτείνει τη δική του ιδιοκτησία. Όμως η άδεια κατεδάφισης που εξέδωσαν ακυρώθηκε εσπευσμένα από την πόλη λόγω του ιστορικού διακυβεύματος.

Η απόφαση αυτή ώθησε τους νέους ιδιοκτήτες να φέρουν την υπόθεση στα δικαστήρια, τα οποία δεν έχουν ακόμα αποφανθεί επί της ουσίας της.

Ο χαρακτηρισμός του σπιτιού ως ιστορικού μνημείου από την πόλη δεν απαγορεύει την κατεδάφισή του. Όμως αυτή απαιτεί εμπεριστατωμένο έλεγχο από τη δημοτική επιτροπή δημόσιας κληρονομιάς.

The final home of Marilyn Monroe will not be demolished by property owners who sought to tear it down after the Los Angeles City Council voted to designate it as a historic cultural monument on Wednesday.



https://t.co/BsOu9aXKrp — CBS News (@CBSNews) June 26, 2024

Το ζευγάρι έχει προτείνει να μεταφέρει αλλού το σπίτι, ώστε να το καταστήσει προσβάσιμο στους φαν, οι οποίοι εξακολουθούν να γοητεύονται από την ηθοποιό. Η επιλογή αυτή εξακολουθεί να εξετάζεται, σύμφωνα με την Παρκ.

The former home of Marilyn Monroe is officially a Los Angeles historic cultural monument, as city officials confirmed the designation Wednesday after previously delaying the vote to address concerns from the property owners and neighborhood residents. https://t.co/egNBuCHpe3 — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) June 26, 2024

«Η ομάδα μου και εγώ η ίδια εργασθήκαμε σε στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το σπίτι σε ένα μέρος όπου το κοινό θα μπορούσε πραγματικά να το επισκέπτεται και να περνάει εκεί χρόνο», εξήγησε η δημοτική σύμβουλος.

