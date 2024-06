Ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΕΓΑΣ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και αναλυτής διεθνών θεμάτων, Κωνσταντίνος Φίλης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ελληνικής ομοσπονδίας του στίβου (ΣΕΓΑΣ).

Ο Φίλης έκανε μία αιφνιδιαστική κίνηση και θα είναι το αντίπαλο δέος της Σοφίας Σακοράφα στις εκλογές της αρχαιότερης αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας, οι οποίες προβλέπεται να γίνουν εντός του 2024.

Ο Κ. Φίλης με βίντεο που ανάρτησε, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου, θεωρώντας πως με την τεχνογνωσία του θα προσφέρει στον κλασικό αθλητισμό.

«Εκφράζοντας μία μεγάλη ομάδα σωματείων του στίβου από όλη την Ελλάδα, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στον ΣΕΓΑΣ, ως πρώτος μεταξύ ίσων, στην Ενωτική Κίνηση Στίβου. Μια κίνηση ενότητας και συλλογικότητας που υπερβαίνει αντιθέσεις του παρελθόντος. Μια κίνηση με σχέδιο και ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τον στίβο. Μια κίνηση με στόχο την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας του ΣΕΓΑΣ και την επαναφορά της ενωτικής αντίληψης και της εξωστρέφειας, που υπηρέτησαν με επιτυχία ο Βασίλης Σεβαστής και ο Κώστας Παναγόπουλος. Από μικρό παιδί βρίσκομαι στα στάδια. Το μπάσκετ ήταν η κύρια ενασχόλησή μου, αλλά τα νεανικά μου χρόνια ήμουν αθλητής του στίβου με προπονητή τον αείμνηστο Ηλία Μελισσαρόπουλο. Παρακολουθούσα συστηματικά ειδικά μετά το 2010, όταν ο πρόεδρος της ΔΟΕ με επέλεξε ως επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Εκεχειρίας, και λόγω της συμμετοχής μου στην ΕΟΕ. Διαθέτω μακράν διοικητική εμπειρία, αλλά και ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών στον χώρο του αθλητισμού που θεωρώ απαραίτητο για προεδρεύσει κανείς την αρχαιότερη ομοσπονδία της χώρας» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Φίλης στο βίντεο όπου ανακοινώνει την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΕΓΑΣ.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως έχει και την στήριξη πολλών δυσαρεστημένων από την διοίκηση της Σοφίας Σακοράφα (κυρίως παλιών προπονητών, στελεχών και σωματείων που ήταν στην πλευρά της αντιπολίτευσης). Το ότι αναφέρθηκε στο έργο του Βασίλη Σεβαστή και του Κώστα Παναγόπουλου, των δύο προέδρων πριν την Σοφία Σακοράφα, μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρηθεί καθώς η Ενωτική Κίνηση Στίβου, είναι ένα γκρουπ παραγόντων, προπονητών και Σωματείων που στήριζαν τις προηγούμενες διοικήσεις.

Επιπλέον, η ίδια η Σακοράφα δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως ακόμη αν θα είναι υποψήφια για μια νέα θητεία ή αν θα επιλέξεις να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή. Να θυμίσουμε ότι μετά την ρήξη της με το ΜεΡΑ25 αφοσιώθηκε στον ΣΕΓΑΣ, ενώ την ίδια ώρα υπήρξαν έντονες φήμες για επιστροφή της στο ΚΚΕ και δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κινηθεί προς τα εκεί στο άμεσο μέλλον.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης

Είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου (ΙΔΙΣ) και Επικεφαλής του Τομέα Ρωσίας-Ευρασίας & ΝΑ Ευρώπης. Είναι, επίσης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του ομίλου Ant1.

Εκλέχθηκε Ανώτερο Συνεργαζόμενο Μέλος (SAM) στο St. Antony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2007-2009) και παράλληλα υπήρξε Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Εν συνεχεία, ανέλαβε ερευνητής στο Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2008 – 2010). Έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει υπεύθυνος προγράμματος Jean Monnet για την Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε. (2013 – 2014), Διευθυντής Ομάδας Διoίκησης Έργου του Υπουργείου Ενέργειας με έμφαση στην ενεργειακή διπλωματία (2013-2015) καθώς και μέλος Επιτροπής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας για θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Έχει διατελέσει Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΙΔΙΣ.

Είναι διαλέκτης στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων, καθώς και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του Βιβλίου. Έχει μεγάλο συγγραφικό έργο, με πιο πρόσφατα βιβλία τα εξής: «Η Ελλάδα στη γειτονιά της» , «Πρόσφυγες, Ευρώπη, Ανασφάλεια», «Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν» και “A Closer Look at Russia and its Influence in the World”.

Είναι μέλος του Ελληνοτουρκικού Forum και του Ελληνορωσικού Συνδέσμου και Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Είναι αντεπιστέλλον μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και στέλεχος της επιστημονικής επιτροπής για την ενεργειακή πολιτική και τη γεωπολιτική. Είναι, επίσης, μέλος του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης καθώς και του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Delphi Economic Forum. Είναι, επίσης, σύμβουλος ενέργειας και γεωοικονομικών της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.

