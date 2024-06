Ιούλιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης συνεργάζεται σταθερά με το Κέντρο Πρόληψης & Σεξουαλικής Υγείας Checkpoint, για γρήγορες, δωρεάν, εμπιστευτικές εξετάσεις για HIV και ηπατίτιδες B & C. Τις Δευτέρες 1 Ιουλίου, 15 Ιουλίου και 29 Ιουλίου, 11:00-15:00, το Athens Checkpoint θα βρίσκεται στο Creative Lab 2 της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, παρέχοντας εξετάσεις σε κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο και ενημερώνοντας το κοινό για τη σεξουαλική υγεία, με την υποστήριξη του AIDS Healthcare Foundation.

Δευτέρες 1/7, 15/7, 29/7 || 11:00-15:00

Creative Lab 2

Είσοδος ελεύθερη

AFROfitness

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης υποδέχεται τις Bantu Dancers που θα μας μυήσουν στον διασκεδαστικό κόσμο του AFROfitness, ένα είδος γυμναστικής με στοιχεία Afro Dance που δίνει την αίσθηση ενός party! To AFROfitness είναι ένα πρόγραμμα γυμναστικής που συνδυάζει παραδοσιακές αφρικανικές χορευτικές κινήσεις έντασης και διάρκειας με σύγχρονες χορευτικές εκφράσεις αναπτύσσοντας ρευστότητα, μεγαλύτερο εύρος κίνησης καθώς και μία πιο πλούσια και αυθεντική κίνηση. Μέσα από το AFROfitness εξερευνώνται διαφορετικές χορευτικές εκφράσεις εμπνευσμένες από αφρικανικές παραδόσεις και είναι μία εξαιρετική άσκηση για όλο το σώμα. Ένας διασκεδαστικός τρόπος για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, τη βελτίωση και την οικοδόμηση της αντοχής και του σωματικού συντονισμού.

Δευτέρες 1/7, 8/7 || 19:00-20:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη, προκράτηση θέσης εδώ

Μποστάνι

Αγορά με φρέσκα προϊόντα φυσικής και βιολογικής καλλιέργειας από μικρούς παραγωγούς.

Κάθε Τετάρτη || 14:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Ο Εντουάρ Λουί στο ΣΚΡΙΠ

Οι εκδόσεις Αντίποδες και το βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ μας καλούν να γνωρίσουμε από κοντά τον Γάλλο συγγραφέα Εντουάρ Λουί στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Ο συγγραφέας θα συζητήσει με τους παρευρισκόμενους και τις παρευρισκόμενες, θα υπογράψει τα βιβλία του και θα δεχτεί ερωτήσεις.

Παρασκευή 5/7 || 19:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Χορωδιακή Μουσική από το Έντεχνο Τραγούδι

Η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει τραγούδια από το έντεχνο ελληνικό και ξένο τραγούδι. Ακούγονται έργα γνωστών Ελλήνων συνθετών, καθώς και διάφορες γνωστές μελωδίες από την Ευρώπη, την Αφρική και την Λατινική Αμερική. Στο πιάνο θα είναι ο Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου. Διευθύνει ο Σταύρος Μπερής.

Τετάρτη 17/7 || 21:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

7ο Θερινό Βιβλιοστάσιο

Μια μεγάλη γιορτή βιβλίου στο κέντρο της Αθήνας! Θα συναντηθούμε και θα συζητήσουμε για βιβλία, για λογοτεχνία και για θεωρία, θα ανταλλάξουμε ιδέες και προβληματισμούς, θα δραπετεύσουμε από την καθημερινότητα της πόλης, και θα αφουγκραστούμε έναν διαφορετικό πολιτισμό, στους αντίποδες των κυρίαρχων αφηγήσεων. Επιπρόσθετα, θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε βιβλία από ανεξάρτητους, μικρούς εκδοτικούς οίκους. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 19, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουλίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για το 7ο Θερινό Βιβλιοστάσιο!

Παρασκευή 19/7, 15:00 – 23:00 || Σάββατο 20 & Κυριακή 21/7, 11:00 – 23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Workshops

Εργαστήριο κεραμικής

Μέσα σε δύο μαθήματα ενηλίκων, θα γνωρίσουμε τις βασικές τεχνικές της κεραμικής τέχνης και θα δημιουργήσουμε αντικείμενα με λευκό πηλό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν και να ζωγραφίσουν το αντικείμενό τους. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 14 άτομα.

Παρασκευή 12 & Κυριακή 14/7 || 19:00-21:00

Creative Lab 1

Κόστος: 60€ / δύο μαθήματα. Κράτηση θέσης στο @pilgrim_makershub ή μέσω email στο [email protected]

Pop Up Καταστήματα

Hazel Rey Vintage

H Hazel Rey Vintage έρχεται για ακόμα μία φορά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με μία συλλογή vintage ρούχων από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990. Υφάσματα από φυσικά υλικά όπως λινό, βαμβάκι και μετάξι σε ‘90s μίνιμαλ γραμμές και σε άριστη ποιότητα. Ανάμεσα τους θα βρεις διαχρονικές ‘70s σιλουέτες, statement κομμάτια, καθώς και vintage κοσμήματα και αξεσουάρ, όλα διαλεγμένα στο χέρι με βάση την άνεση, την ποιότητα και το στιλ.

Δευτέρα 1 – Σάββατο 6/7 || Πέμ. & Παρ.11:00-14:00 & 17:00-21:00,

Σάβ. 11:00-20:00

Pop up 2

Leplou x A matter of two

Στο pop up του brand LePlou και του A matter of two θα βρεις όλα τα απαραίτητα κομμάτια για το φετινό καλοκαίρι που θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις τις εμφανίσεις που θα σε ακολουθήσουν στο νησί.

Δευτέρα 1 – Σάββατο 6/7 || 11:00-21:00 | Σάβ 6/7 10:00-18:00

Pop up 1

Happy Love Creation x Yphes x Xeirosofismata

Γυναικεία και αντρικά κοσμήματα, τσάντες, καπέλα, παιδικά κουκλάκια, είδη για κατοικίδια και πολλά ακόμη.

Δευτέρα 8 – Κυριακή 14/7 || 09:00-21:00

Pop up 2

J’adore les bonbons x Εlli papadaki x Funny radical scars

Summer pop-up store στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, σε περιμένουμε για τις καλοκαιρινές σου αγορές με μαγιό και παρεό, κοσμήματα, ρούχα και έξτρα καλοκαιρινή διάθεση! Έλα να προμηθευτείς όλα τα απαραίτητα (και μη) για τις διακοπές σου!

Δευτέρα 15 – 21/7 || 12:00-21:00

Pop up 1

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα. Με κάθε προϊόν, ένα μόσχευμα φυτού είναι δώρο.

Αστική Μέλισσα

Bιώσιµο μέλι από διάφορες γειτονιές της πόλης. Εδώ θα βρείτε ξεχωριστές ποικιλίες ελληνικού μελιού από μικρούς παραγωγούς, ολοκληρωμένες διατροφικές προτάσεις για σνακ και μοναδικές προτάσεις για δώρα.

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα. Λογοτεχνία μεταφρασμένη και ελληνική (πεζογραφία και ποίηση), θεωρία, ψυχανάλυση, πολιτικό δοκίμιο, ένα λογοτεχνικό περιοδικό και άλλα πολλά θα φιλοξενούνται στο βιβλιοπωλείο μαζί με συζητήσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Το πιο ΚΟΥΛ βιβλιοπωλείο γνώσεων βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Η «Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» φέρνει το μόνιμο φυσικό της κατάστημα στην Αγορά.

Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον! Εδώ επίσης θα βρείτε συλλεκτικό merch, επιτραπέζια και άλλα προϊόντα γνώσεων για όλες τις ηλικίες, καθώς και άλλα πολλά πολύχρωμα μικροπράγματα!

Amigurumi

Κατάστημα-εργαστήριο κατασκευής πλεκτών παιδικών παιχνιδιών. Όποιο πλεκτό σχέδιο κι αν φανταστείς, στο Amigurumi θα το βρεις! Τα πιο απίθανα πλεκτά παιδικά παιχνίδια κατασκευάζονται στο shop της Αγοράς που γιορτάζει τη μοναδικότητα του χειροποίητου – πλέον και μέσα από τα εργαστήρια που διοργανώνει και μας προσκαλούν να πιάσουμε όλοι μαζί το βελονάκι!

Modistra Hopemade

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης υπάρχει το κατάστημα-εργαστήρι ραπτικής «Modistra Hopemade» του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα σε απίθανα σχέδια και χρώματα, φτιαγμένα όλα με αγάπη, ελπίδα και φροντίδα! Αγοράζοντας το αγαπημένο σας αντικείμενο, στηρίζετε το πολύ σημαντικό έργο του Δικτύου, που εκπαιδεύει και απασχολεί αποφυλακισμένες γυναίκες στην υπέροχη τέχνη της ραπτικής.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

+30 210 4400545

Πληροφορίες: [email protected]

στο website dak.com.gr

και στα social media Facebook / Instagram

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες», μας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Σάββατο 09:00 – 20:00 και Κυριακή 11:00 – 18:00, εφόσον υπάρχει εκδήλωση στον χώρο.