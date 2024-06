Τραγωδία στη Σλοβακία: Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο – Έξι νεκροί και 5 τραυματίες (videos)

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (27/6), μετά από σύγκρουση αμαξοστοιχίας και λεωφορείου σε ισόπεδη διάβαση στη νότια Σλοβακία.

«Έξι άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους», δήλωσαν οι σλοβακικές υπηρεσίες διάσωσης, επικαιροποιώντας ένα προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

«Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η εκπρόσωπος της εταιρίας σιδηροδρόμων Βλαντίμιρα Μπαχίλοβα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμαξοστοιχία Eurocity ταξίδευε από την Πράγα στη Βουδαπέστη.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα (6 μ.μ. ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Νοβέ Ζάμκι, στη νοτιοδυτική Σλοβακία, 110 χλμ ανατολικά της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα

Η Πέτρα Κλιμεσόβα, εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης, είπε ότι οι τραυματίες χρειάζονται «άμεση ιατρική βοήθεια».

«Φοβάμαι ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αυτό το δυστύχημα θα αυξηθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια επιβάτης, η Καταρίνα Μολνάροβα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «αισθάνθηκε τη σύγκρουση» την ώρα που το τρένο έφευγε από τον σταθμό της πόλης Νοβέ Ζάμκι.

At least five dead after train and bus collide at Slovakia level-crossing https://t.co/1TmG2uBhjt