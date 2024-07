Τεχνόπολη 2024: Το πρόγραμμα του Ιουλίου

Η Μουσική Τεχνόπολη προσφέρει μια πλούσια σειρά εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν από τα τέλη Μαΐου έως τον Σεπτέμβριο.

Έως 12.07 || Summer Camp | Το αγαπημένο Summer Camp του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου συνεχίζεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και προσφέρει στα παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών την πιο δροσερή καλοκαιρινή εμπειρία χαράς, γνώσης, φαντασίας και ψυχαγωγίας. Οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν μια σειρά από συναρπαστικές δραστηριότητες στους ασφαλείς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του μουσείου, δημιουργώντας ανεξίτηλες αναμνήσεις από ξεχωριστές καλοκαιρινές «διακοπές» στην καρδιά της πόλης!

01.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Πάνος Βλάχος | Summer tour 2024 | Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στην Τεχνόπολη και μας… προειδοποιεί ότι όσο ευρηματικός είναι στους στίχους του, άλλο τόσο είναι στα live του, καθώς θα παρουσιάσει ένα «αυτοσχέδιο light metal λαϊκοέντεχνοpop πάρτι με underground στοιχεία ethnic απολιτίκ trip hop»!.

02.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Σπύρος Γραμμένος | Grammentinos Summer Edition | Ο Άνθρωπος που τραγούδησε τον έρωτα. Ο Άνθρωπος που περπάτησε όλη τη γη για να μεταφέρει το μήνυμα της Αγάπης. Ο Άνθρωπος που πήρε την σκυτάλη απ’ τον προηγούμενο και δεν την έδωσε ποτέ στον επόμενο, θα εμφανιστεί για ένα βράδυ, στα μέσα του καλοκαιριού, με μαύρα, κόκκινες τιράντες και ληγμένα σοκολατάκια απ’ τον Φλεβάρη.Γραμμεντίνος Σάμερ Εντίσιον! Δεν πρέπει να το χάσεις!

03.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Μαρίνα Σάττι live | Pop, mainstream και ethnic, σαγηνευτική, αισθησιακή αλλά και τρυφερή, κυρίαρχη και λαμπερή. Η Μαρίνα Σάττι υπόσχεται να μας μεταφέρει στο εθιστικό καλλιτεχνικό σύμπαν της και στις συναυλίες της. Με ένα πρόγραμμα που θα μας ταρακουνήσει, θα μας μαγέψει και θα μας κάνει να χορεύουμε στον ρυθμό της χωρίς να δίνουμε λόγο σε κανέναν. Ζουρνάς, νταούλι και 808, πολυφωνικές αλχημείες, γκάιντα και beats, trap και αισθησιασμός – η Μαρίνα Σάττι ρίχνει το Ζάρι της αυτό το καλοκαίρι και τολμά να είναι αυτή ακριβώς που νιώθει όπου κι αν βρεθεί! Ακολουθήστε την και κάντε ακριβώς το ίδιο!

06.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Release Athens Festival | Cannons | Το τρίο της εναλλακτικής electro-pop από το Los Angeles που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην πρώτη ευρωπαϊκή περιοδεία τους, δίνοντας στο φανατικό εγχώριο κοινό τους την ευκαιρία να τους δει και να τους απολαύσει από κοντά, ακριβώς τη στιγμή που η καριέρα τους εκτοξεύεται. Ετοιμαστείτε για ένα από τα πιο συναρπαστικά live του φετινού καλοκαιριού!

09.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Γκιντίκι feat. Ιουλία Καραπατάκη + Σπέσιαλ Guest | Μια παρέα, μια μπάντα, αμέτρητα γλέντια. Έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα και πολλές χώρες της Ευρώπης και έχοντας κυκλοφορήσει τον πρώτο τους δίσκο, οι Γκιντίκι ανεβαίνουν φέτος στη σκηνή της Τεχνόπολης για να γιορτάσουν τα 10 χρόνια τους στη μουσική. Με full μπάντα και με guest εκπλήξεις σε ένα γλέντι γεμάτο ενέργεια και ξεσηκωτική διάθεση!

10.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Κοινοί Θνητοί | Ακριβώς έναν χρόνο μετά την ιστορική τους εμφάνιση στην Τεχνόπολη, οι Κοινοί Θνητοί επιστρέφουν έχοντας αυτή τη φορά ως μοναδικό τους όπλο την αλήθεια τους και την πένα τους. Το αγαπημένο 6μελές συγκρότημα από το Αλιβέρι της Εύβοιας χρησιμοποιεί την μουσική του ως μέσο αφύπνισης, αλλά και έμπνευσης για έναν καλύτερο κόσμο. Οι Κοινοί Θνητοί έχουν πολλά να πουν και το βράδυ της 10ης Ιουλίου το κέντρο της Αθήνας θα βιώσει τον καταιγισμό της μουσική τους και την ανελέητη ορμή τους, σε μια συναυλία πλημμυρισμένη από αλήθεια και φως. Special guests: Frank Panx, Raibo, Το Σφάλμα, Δημήτρης Μυστακίδης, Ευγενία Μπουλούζου, Urban Pulse

11.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Σκιαδαρέσες | Οι δίδυμες αδελφές Νίκη και Όλγα θα καλωσορίσουν στη σκηνή τον Ορέστη Χαλκιά και την Billie Kark και μαζί τους θα ετοιμάσουν μια ξεχωριστή γιορτή για την πιο ακομπλεξάριστη γενιά, γεμάτη χιούμορ και ανεβασμένη διάθεση.

12.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Fundracar | Στην εποχή των μεγάλων πολιτιστικών συγκινήσεων, οι Fundracar επιστρέφουν στις συναυλιακές σκηνές και την δισκογραφική επικαιρότητα, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου -τέταρτου σε σειρά- full album “444”. Το psychoreggaepunk big band από την Αθήνα δίνει και πάλι στίγμα στη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα, με ένα δημιούργημα που θα συζητιέται για καιρό

13-14.07 || 14ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ | Κλασικές και πολυαγαπημένες ταινίες σε ολοκαίνουργιες και ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, κινηματογραφικές ολονυκτίες κάτω από την πανσέληνο.H αγαπημένη φεστιβαλική συνήθεια του καλοκαιριού επιστρέφει στην Τεχνόπολη με δύο αξέχαστες προβολές: “12 Πιθηκοι | 12 Monkeys” σε σκηνοθεσία Τέρι Γκίλιαμ με τους Μπρους Γουίλις, Μπραντ Πιτ, Μάντλιν Στόου και “The Truman Show” σε σκηνοθεσία ΠίτερΓουίαρ, με τους Τζιμ Κάρεϊ, Εντ Χάρις, Λόρα Λίνεϊ

15.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Dee Dee Bridgewater | H λαμπερή ντίβα της Jazz που συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ερμηνεύτριες της εποχής μας, θα βρεθεί στην καρδιά της Αθήνας για να μαγέψει ακόμα μία φορά το ελληνικό κοινό με την ερμηνευτική της δεινότητα, μέσα από ένα σαγηνευτικό ποτ-πουρί από την 50χρονη καλλιτεχνική της πορεία.

Έως 22.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Πέμπτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected]

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr