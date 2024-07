Ο Μηταράκης παρέλαβε το διδακτορικό του από το University of Nicosia

Ο Νότης Μηταράκης παρέλαβε τον διδακτορικό του τίτλο από την Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της ΝΔ, γεμάτος χαρά συμμετείχε στην τελετή αποφοίτησης με τους υπόλοιπους φοιτητές και πόσταρε στα σόσιαλ την στιγμή.

«Στην τελετή αποφοίτησής μου από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Nicosia, όπου έλαβα διδακτορικό τίτλο (PhD in Business Administration), ολοκληρώνοντας τη διατριβή μου με τίτλο “Μεταρρύθμιση του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος από ένα πυλώνα σε ένα σύστημα τριών πυλώνων: αιτιολόγηση, προκλήσεις και κίνδυνοι” (Reforming the Greek pension system from a single to a three-pillar system: justification, challenges and risks).

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε το 2019, με συνοδοιπόρους τους επιβλέποντες καθηγητές μου Γιάννη Στουρνάρα, Πέτρο Λοή και Svetlana Sapuric, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά.»

