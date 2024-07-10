Ινδία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο – 18 νεκροί

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (10.07.2024) στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές στη βόρεια Ινδία, όταν λεωφορείο «καρφώθηκε» πίσω από βυτίο που μετέφερε γάλα με αποτέλεσμα να αφήσουν την τελευταία τους ανάσα στην άσφαλτο 18 άνθρωποι.

Από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Ινδία τραυματίστηκαν άλλοι 19.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς το Νέο Δελχί από το κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας, δήλωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Η χώρα της νότιας Ασίας δυστυχώς είναι συνηθισμένη σε τέτοιες καταστάσεις καθώς η κυβέρνηση ανέφερε πως μόνο το 2022 τουλάχιστον 168.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και αυτό του Μαΐου 2024, όταν λεωφορείο γλίστρησε σε ορεινό δρόμο και έπεσε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 άνθρωποι και άλλοι 50 να τραυματιστούν.

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