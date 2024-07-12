Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, στο 38ο χιλιόμετρο, όταν ένα βυτιοφόρο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε ο οδηγός Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο 38 χλμ της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2024

Στο σημείο που έγινε το δυστύχημα έχει διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές.

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