Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: 20.000 γυναικεία και 200.000 ανδρικά προφυλακτικά στο Χωριό των αθλητών – Και… 10.000 οδοντικά φράγματα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το σεξ μπορεί να μην είναι δείγμα… πειθαρχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι το Παρίσι προετοιμάζεται για έντονα αθλήματα… εσωτερικού χώρου.

Όπως σημειώνει η αρθρογράφος του Guardian, Arwa Mahdawi, η απαγόρευση της επαφής που σχετίζεται με τον Covid που είχε επιβληθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο έχει επισήμως αρθεί και έχει δοθεί μαζική παραγγελία αντισυλληπτικών.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου, οι διοργανωτές των Αγώνων του 2024 δήλωσαν ότι 200.000 ανδρικά προφυλακτικά, 20.000 γυναικεία προφυλακτικά και 10.000 οδοντικά φράγματα θα διατεθούν στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου 14.500 αθλητές και προσωπικό θα εγκατασταθούν σε περίπου μία εβδομάδα.

Από ορισμένες απόψεις, αυτό είναι business as usual. Εδώ και δεκαετίες, στο Ολυμπιακό Χωριό υπήρχαν σημεία με δωρεάν αντισυλληπτικά. Οι Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 έσπασαν ρεκόρ, παρέχοντας 450.000 προφυλακτικά, συμπεριλαμβανομένων (για πρώτη φορά) 100.000 γυναικείων. Ακόμη και στους ασέξουαλ Αγώνες του Τόκιο διατέθηκαν 160.000 δωρεάν προφυλακτικά – με αυστηρές οδηγίες στους αθλητές να μην τα χρησιμοποιούν, αλλά να τα παίρνουν στο σπίτι ως αναμνηστικά.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο χρησιμοποιήθηκαν επίσης ανακυκλώσιμα κρεβάτια από χαρτόνι, τα οποία έγιναν μιμίδιο αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπέθεσαν ότι ήταν «κρεβάτια κατά του σεξ» (διαψεύστηκε από τους διοργανωτές).

Έτσι, ενώ τα αντισυλληπτικά στο Ολυμπιακό Χωριό δεν είναι κάτι νέο, η αρθρογράφος εντυπωσιάστηκε από τον αριθμό των γυναικείων προφυλακτικών και των οδοντικών φραγμάτων που έχουν τοποθετηθεί στο Παρίσι, κυρίως επειδή δεν είναι σίγουρη ότι έχει δει ποτέ γυναικείο προφυλακτικό.

Οι μελέτες φαίνεται να υποστηρίζουν το γεγονός ότι η χρήση γυναικείων προφυλακτικών δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Στην εθνική έρευνα για την Οικογενειακή Ανάπτυξη του 2006-10, μόνο το 1,7% των γυναικών στις ΗΠΑ, ηλικίας 15 έως 44 ετών, ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν κάποια στιγμή γυναικεία προφυλακτικά. Σε κάποια μέρη είναι πιο διαδεδομένα. Η Βραζιλία και η Νότια Αφρική έχουν υψηλότερα επίπεδα χρήσης από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω των εκστρατειών διανομής και της εκπαίδευσης σχετικά με το πώς συμβάλλουν στη μείωση της εξάπλωσης του HIV. Ωστόσο, δεν φαίνονται αρκετά δημοφιλή ώστε να δικαιολογούν την παροχή 20.000 τεμαχίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όσο για τα οδοντικά φράγματα, υπάρχουν πολλά στοιχεία που αναφέρουν ότι λίγοι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Μια αλυσίδα καταστημάτων σεξ στις ΗΠΑ είπε στο περιοδικό «Atlantic» το 2019 ότι πουλάει λιγότερα από 600 φράγματα τον μήνα, σε 13 καταστήματα και τον ιστότοπό της. Μια μελέτη του 2010 διαπίστωσε ότι μεταξύ 330 αυστραλών γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα και έκαναν σεξ με γυναίκες, μόνο το 2,1% χρησιμοποιούσε συχνά οδοντικά φράγματα.

«Τι συμβαίνει στο Παρίσι; Οι υπεύθυνοι για την προμήθεια πολυουρεθανών και λάτεξ γνωρίζουν κάτι που δεν ξέρω;», αναρωτιέται η αρθρογράφος Υπάρχει παγκόσμια αναζωπύρωση στα οδοντικά φράγματα και τα γυναικεία προφυλακτικά;

«Με λίγα λόγια, όχι», λέει η Δρ Σόφι Κινγκ-Χιλ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ που ειδικεύεται στις σεξουαλικές συμπεριφορές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Εξακολουθούν να είναι εξειδικευμένες μέθοδοι αντισύλληψης. Αυτό συμβαίνει για ορισμένους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εκπαίδευσης και του γεγονότος ότι τα γυναικεία προφυλακτικά μπορεί να είναι ακριβά, δυσεύρετα και δύσκολα στην τοποθέτηση. Η χρήση οδοντικών φραγμάτων είναι χαμηλή εν μέρει λόγω εσφαλμένων υποθέσεων ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν μπορούν να μεταδοθούν μέσω του στοματικού σεξ.

Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή αυτές οι μορφές αντισύλληψης δεν είναι ευρέως διαδεδομένες δεν σημαίνει ότι οι διοργανωτές του Παρισιού 2024 είναι άστοχοι. «Είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αναγνωρίζει έμμεσα τη σημασία της αυτοδιάθεσης των γυναικών και της σεξουαλικής τους ευχαρίστησης», λέει η Κινγκ-Χιλ. «Τα γυναικεία προφυλακτικά και τα οδοντικά φράγματα, ειδικά, συνδέονται με τη σεξουαλική ευχαρίστηση μιας γυναίκας – αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί να είναι ταμπού σε πολλά μέρη στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Δύσης».

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού φαίνεται ότι το γνωρίζουν πολύ καλά. Οι φετινοί Αγώνες θα περιλαμβάνουν μια εκστρατεία σεξουαλικής υγείας που εστιάζει στην ευχαρίστηση και τη συναίνεση, καθώς και στην ασφάλεια. «Λοιπόν, γελάστε με την ιδέα των γυναικείων προφυλακτικών όσο θέλετε. Το γεγονός ότι προωθούνται σε μια τόσο μεγάλη εκδήλωση είναι θετικό. Ακόμα κι αν εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια στη διάδοσή τους», αναφέρει η αρθρογράφος.

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