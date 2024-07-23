«Παρέλαση» αστέρων στο Φεστιβάλ Βενετίας: Μόνικα Μπελούτσι, Αντζελίνα Τζολί, Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Νικόλ Κίντμαν

Η Αντζελίνα Τζολί, η Λέιντι Γκάγκα, ο Μπραντ Πιτ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Νικόλ Κίντμαν είναι μερικοί μόνο από τους σταρ που θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ της Βενετίας.

Η πλειάδα αστέρων αναμένεται από τις 28 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας, το πρόγραμμα του οποίου παρουσιάστηκε σήμερα.

Είκοσι μία ταινίες συνολικά θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Λέοντα της καλύτερης ταινίας, ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Μόστρα Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής παρουσίασης.

Μεταξύ των πιο πολυαναμενόμενων ταινιών βρίσκεται το «Joker: Folie à deux» του Τοντ Φίλιπς, με τον Χοακίν Φοίνιξ στον κεντρικό ρόλο και συμπρωταγωνίστρια τη Lady Gaga.

Επίσης, με μεγάλη ανυπομονησία αναμένεται η προβολή της ταινίας «Maria», όπου η Αντζελίνα Τζολί υποδύεται την κορυφαία τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Κάλλας, τις τελευταίες ημέρες της ζωής της στο Παρίσι. Τα φώτα της δημοσιότητας θα τραβήξουν επίσης οι δύο φίλοι, Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ, με μια ταινία, ωστόσο, εκτός του διαγωνιστικού μέρους, το «Wolfs» του Τζον Βατς.

«The room next door», η νέα ταινία μεγάλου μήκους του Ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ (και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του, που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη), θα διαγωνιστεί επίσης, με πρωταγωνιστές την Τίλντα Σουίντον, την Τζούλιαν Μουρ και τον Τζον Τουρτούρο.

Η Αυστραλιανή πρωταγωνίστρια Νικόλ Κίντμαν ενσαρκώνει τον κεντρικό ρόλο στην ταινία «Babygirl», ένα ερωτικό θρίλερ της Χαλίνα Ρέιν για μια γυναίκα που δεν ικανοποιείται από τη συζυγική σχέση της και εμπλέκεται σε έναν επικίνδυνο σαδομαζοχιστικό δεσμό.

Ο Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο βρίσκεται στην κορυφή του καστ της ταινίας «The order», του Αυστραλού Τζάστιν Κουρζέλ, στον ρόλο ενός πράκτορα του FBI, που διεισδύει σε λευκούς ρατσιστικούς κύκλους τη δεκαετία του 1980.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι φέτος η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Το παλαιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου ξεκινά την 28η Αυγούστου με την προβολή εκτός διαγωνιστικού μέρους του «Beetlejuice Beetlejuice], τη συνέχεια της θρυλικής ταινίας του Τιμ Μπάρτον, του 1988.

Μια πρεμιέρα που υπόσχεται επίσης ένα γεμάτο αστέρες κόκκινο χαλί με τον Αμερικανό ηθοποιό Μάικλ Κίτον περιστοιχισμένο από τους Γουινόνα Ράιντερ, Γουίλεμ Νταφόε και Μόνικα Μπελούτσι.

