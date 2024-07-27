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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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27.07.2024 12:49

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εκτός ημιτελικών Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη στα 100μ. πεταλούδα – «Δυστυχώς δεν βγήκε»

27.07.2024 12:49
anna_ntountounaki

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Με τα προκριματικά των 100μ. πεταλούδα γυναικών άρχισαν στην “Paris La Defence Arena” τα αγωνίσματα κολύμβησης των Ολυμπιακών Αγώνων “Παρίσι 2024”.

Στο αγώνισμα συμμετείχαν δύο Ελληνίδες αθλήτριες, που δεν κατάφεραν να πιάσουν τους χρόνους τους και να προκριθούν στους βραδινούς ημιτελικούς.

Η Αννα Ντουντουνάκη με 58.14 τερμάτισε 7η στην 3η σειρά και κατετάγη 19η στο σύνολο, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 7η στη 2η σειρά με 58.72 και στο σύνολο πήρε την 23η θέση.

Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών σημείωσε η Κινέζα Γιουφέι Ζανγκ με 56.50, ακολουθούμενη από τη Γιαπωνέζα Μιζούκι Χιράι (56.71) και τις Αμερικανίδες Τόρι Χάσκι (56.72) και Γκρέτσεν Ουόλς (56.75).

«Είχα δουλέψει πολύ κι εγώ και ο προπονητής μου και όλη η ομάδα, δυστυχώς δεν βγήκε»

«Είχα έρθει με άλλους στόχους εδώ. Είχα δουλέψει πάρα πολύ και εγώ και ο προπονητής μου και όλη η ομάδα. Δυστυχώς δεν βγήκε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά πιστεύω ήταν στις δυνατότητες μου το να περάσω στον τελικό και ήθελα και κάτι παραπάνω. Ήταν μια δύσκολη χρονιά φέτος. Πίστεψα ότι μπορώ στο τέλος να την γυρίσω. Τελικά δεν τα κατάφερα. Δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε», δήλωσε στην ΕΡΤ, συναισθηματικά φορτισμένη η ελληνίδα πρωταθλήτρια.

«Είναι η πρώτη φορά που σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση δεν καταφέρνω να βγάλω τον καλό μου εαυτό και σίγουρα με στεναχωρεί όλο αυτό», εξήγησε.

«Γενικά ήταν μια μεγάλη πρόκληση στη φετινή χρονιά. Ξεκίνησε πολύ καλά και στη συνέχεια μετά που τραυματίστηκα, τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Περίπου ενάμιση μήνα από το σπίτι μου σε προετοιμασίες για να μπορέσω να φτάσω εδώ. Πίστευα ότι ήμουν έτοιμη. Ένιωθα καλά. Δεν ξέρω τι έγινε και δε βγήκε αυτό που ήθελα. Στεναχωριέμαι πολύ, αλλά έχω έρθει συνειδητοποιημένη και μπορώ να προχωρήσω παρακάτω, θεωρώ», κατέληξε.

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