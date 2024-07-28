Ολυμπιακοί Αγώνες: Αντιδρά η Καθολική Εκκλησία για τον «Μυστικό Δείπνο» με drag queen

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία – και όχι μόνο – η αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου από drag queens στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πέρα από τα χιλιάδες αρνητικά σχόλια στα σόσιαλ, έντονη ήταν και η αντίδραση της Γαλλικής Καθολικής εκκλησίας, η οποία κάνει λόγο για προσβολή για την πίστη των Χριστιανών καθολικών.

Αν και σχολιάζει πως η τελετή είχε ωραίες στιγμές, σε αυτές οι διοργανωτές πρόσθεσαν «σκηνές χλευασμού της Χριστιανοσύνης για τις οποίες λυπούμαστε βαθιά».

Η ανακοίνωση της Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας

Ενόψει των αγώνων του Παρισιού το έργο «Ιερά Παιχνίδια» έχει κινητοποίησει για σχεδόν τρία χρόνια πολλούς Καθολικούς που συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τον αθλητικό ενθουσιασμό γύρω από τους αγώνες του Παρισιού, ένα υπέροχο γεγονός που διοργανώνει η χώρα μας.

Την περασμένη εβδομάδα, με χαρά διοργανώσαμε και την εναρκτήρια λετιουργία της Ολυμπιακής εκεχειρίας παρουσία πολλών θρησκευτικών, πολιτικών και αθλητικών προσωπικοτήτων.

Πιστεύουμε ότι οι αξίες και οι αρχές που εκφράζονται και διαδίδονται από τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες συμβάλλουν σε αυτή την ανάγκη για ενότητα και αδελφότητα που τόσο πολύ χρειάζεται ο κόσμος μας, με σεβασμό στις πεποιθήσεις όλων, γύρω από τον αθλητισμό που μας ενώνει και παράγει την ειρήνη στα έθνη και τις καρδιές τους.

Η τελετή έναρξης χθες, προσέφερε σε όλον τον κόσμο υπέροχες στιγμές ομορφιάς, χαράς, πλούσιες σε συναισθήματα παγκοσμίως.

Όμως, δυστυχώς, η ίδια τελετή περιλάμβανε και σκηνές χλελυασμού του Χριστιανισμού για τις οποίες λυπούμαστε βαθιά.

Ευχαριστούμε τα μέλη άλλων θρησκειών που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους. Σήμερα, σκεφτόμαστε ολους τους χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους του κόσμου που πληγώθηκαν από αυτές τις σκηνές. Πρέπει να καταλάβουν ότι η ολυμπιακή γιορτή εκτείνεται πέρα από τις ιδεολογικές προκαταλήψεις λίγων καλλιτεχνών.

Ο αθλητισμός είναι μια υπέροχη ανθρώπινη δραστηριότητα που ευφραίνει βαθιά τις καρδιές των αθλητών και των θεατών.

Ο Ολυμπισμός είναι ένα κίνημα που υπηρετεί την πραγματικότητα της ενότητας και της αδελφότητας.

Θέση στον αγωνιστικό χώρο ας φέρει η αλήθεια, η παρηγορία και η χαρά σε όλους.

Πάντως, το σκεπτικό των διοργανωτών ήταν να αναδείξουν την νυχτερινή ζωή του Παρισιού και ταυτόχρονα να αποδείξουν ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι ένας τόπος, ανεκτικότητας, ευχαρίστησης και ανατροπής. Από την άλλη, κάποιοι σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για αναπαράσταση κάποιου ιερού βιβλίου ή εικόνας αλλά ενός καλλιτέχνη που φαντάστηκε πως θα ήταν ο μυστικός δείπνος.

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