Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η… επικίνδυνη αποστολή του Τομ Κρουζ στην Τελετή Λήξης (photos/video)

Στο Παρίσι βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ο Τομ Κρουζ για να παρακολουθήσει από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μάλιστα εθεάθη να πανηγυρίζει για την νίκη της ομάδας των ΗΠΑ στην ενόργανη γυμναστική και συγκεκριμένα τη Σιμόν Μπάιλς.

Tom Cruise watching Simone Biles : He was I’m doing that on my next movie .. #Olympic2024 pic.twitter.com/r0EOAAD770 — Hyllda_Danyella (@hildadaniela) July 31, 2024

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν πριν λίγες ώρες, ο Τομ Κρουζ αναμένεται να κάνει μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Εδώ και μήνες, ο Κρουζ ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα ακροβατικό με αλεξίπτωτο κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης στις 11 Αυγούστου, αναφέρει το ΤΜΖ.

Tom Cruise Performing Epic Stunt To Close Paris Olympics, Pass Flag To L.A. 2028 | Click to read more 👇 https://t.co/BtDeSB24Uh August 1, 2024

Πηγές με άμεση γνώση του σχεδιασμού της εκδήλωσης αποκαλύπτουν ότι ο Τομ Κρουζ θα κατεβεί με σχοινί από την κορυφή του Stade de France και θα προσγειωθεί στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου, ενώ θα κρατά την επίσημη Ολυμπιακή σημαία.

Τότε είναι που ένα δίλεπτο, προηχογραφημένο βίντεο που θα προβληθεί στην οθόνη, θα δείξει τον σταρ του κινηματογράφου να πετάει προς τον επόμενο σταθμό του, το Λος Άντζελες, όπου θα διεξαχθούν οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028.

Στη συνέχεια, θα πηδήξει από το αεροπλάνο με αλεξίπτωτο και θα προσγειωθεί στην πινακίδα του Χόλιγουντ.

TMZ said Tom Cruise is performing a stunt to close out the Paris Olympics and pass the flag to LA for the 2028 Games



It will show Tom on an airplane flying with the Olympic flag from France to Los Angeles, where he skydives down to the Hollywood sign.https://t.co/k1sOFmNTEA pic.twitter.com/LwNF9XAJcY — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) August 1, 2024

Το ΤΜΖ μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της εν λόγω σκηνής που πραγματοποίησε ο Κρουζ στο Χόλιγουντ. Οι λήψεις φέρουν ημερομηνία 16 Μαρτίου του 2024.

Επιπλέον, σύμφωνα με το TMZ, θα υπάρξουν πολλές, ακόμη εντυπωσιακές στιγμές – όπως ο Κρουζ να παραδίδει τη σημαία σε άλλους Ολυμπιακούς αθλητές κατά τη διάρκεια της διαδρομής του. Η σειρά των πρωταθλητών φέρεται να περιλαμβάνει έναν ποδηλάτη, έναν αθλητή του σκέιτμπορντ και έναν παίκτη του βόλεϊ.

Το «Hollywood Reporter» ανέφερε επίσης ότι ένα άλλο προγραμματισμένο stunt στο Λος Άντζελες που θα εμφανιζόταν στο βιντεοσκοπημένο κλιπ αφαιρέθηκε, καθώς η αστυνομία του Λος Άντζελες είχε ενδοιασμούς. Η απόκτηση άδειας από την παράκτια επιτροπή της Καλιφόρνια στάθηκε ένα ακόμη εμπόδιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ιδέα του stunt ανήκει στον ίδιο τον Τομ Κρουζ, ο οποίος την πρότεινε στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τα μέλη της την αποδέχτηκαν…

