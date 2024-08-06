Κάμαλα Χάρις: Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Τιμ Γουόλς – Ποιος είναι ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Η επιλογή του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς από την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρό της δείχνει τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανάλυση του CNN. Ο Γουόλς δεν ήταν στην πρώτη βαθμίδα της λίστας κανενός μέχρι πρόσφατα.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο χάρη στο χαρακτηριστικό μεσοδυτικό στιλ του και τις πρόσφατες επιθέσεις του στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίες και φαίνεται να έχουν βρει αναταπόκριση στο κοινό.

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, αν ο Γουόλς θα βοηθήσει τη Χάρις στις βασικές πολιτείες του πεδίου μάχης. Πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι η Μινεσότα δεν αναμένεται να είναι τόσο κρίσιμη.

Επιπλέον, ο Γουόλς, σύμφωνα με το CNN, δεν έχει επιδείξει μεγάλη ικανότητα να κερδίσει τους ψηφοφόρους που μετακινούνται από κόμμα σε κόμμα.

Ωστόσο, ο Γουόλς αντίστοιχα δεν θα προκαλέσει ζημιά στην υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Τα πήγε καλύτερα από τους περισσότερους Δημοκρατικούς της Μινεσότα πριν από δύο χρόνια, σε αντίθεση με τον γερουσιαστή του Οχάιο, Τζέι Ντι Βανς – τον υποψήφιο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βανς ήταν ο νικητής των Ρεπουμπλικανών με τις χειρότερες επιδόσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Το προφίλ του Τιμ Γουόλς

Ο Τιμ Γουόλς, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας τον οποίο επέλεξε η Κάμαλα Χάρις για υποψήφιο αντιπρόεδρό της στις εκλογές του Νοεμβρίου, είναι ένας βετεράνος της Εθνοφρουράς και πρώην εκπαιδευτικός, με εμπειρία στην πολιτική αφού υπηρέτησε επί 12 χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν και η πολιτική καριέρα του δεν ήταν από τις συνηθισμένες.

Ο Γουόλς κατάγεται από τη Νεμπράσκα και πέρασε πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, ως καθηγητής γεωγραφίας και προπονητής αμερικανικού ποδοσφαίρου. Είναι αξιοσημείωτο ότι δίδαξε για μερικούς μήνες στην Κίνα, αμέσως μετά τα γεγονότα της Πλατείας Τιενανμέν, την άνοιξη του 1989.

«Το να είμαι σε ένα κινεζικό λύκειο εκείνη την κρίσιμη στιγμή μου φαινόταν πραγματικά σημαντικό», παραδέχτηκε χρόνια αργότερα, ενώπιον μιας επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπου εκλεγόταν επί 12 χρόνια.

Όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες που τον ήθελαν υποψήφιο αντιπρόεδρο στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις, ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου αναρωτήθηκαν αν οι δύο τους είχαν πραγματικά την ίδια ηλικία: επικαλούνταν ως απόδειξη για το αντίθετο μια απόδειξη του φαλακρού Τιμ Γουόλς.

«Επέβλεπα τη σχολική τραπεζαρία επί 20 χρόνια. Δεν κάνεις αυτή τη δουλειά χωρίς να τραβάς τα μαλλιά σου» απάντησε με χιούμορ ο 60χρονος στην πλατφόρμα Χ.

Τον Ιανουάριο του 2019 ο Τιμ Γουόλς εξελέγη κυβερνήτης της Μινεσότας, μιας Πολιτείας που συνορεύει με τον Καναδά, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει δύο μεγάλες κρίσεις: την πανδημία του Covid-19 και τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό. Η Μινεάπολη, η μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας, έγινε η αφετηρία ενός τεράστιου κινήματος αντιρατσιστικών διαδηλώσεων που συγκλόνισε τις ΗΠΑ επί πολλούς μήνες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον κυβερνήτη για «χαλαρότητα» στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ενώ οι Δημοκρατικοί αντιθέτως τον επαινούν για το έργο του όσον αφορά την προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση. Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Ιούνιο του 2022, που ακύρωσε τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο Τιμ Γουόλς δεσμεύτηκε ότι η Πολιτεία του θα γίνει άσυλο για τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν άμβλωση. Μια κλινική που βρισκόταν στη γειτονική Βόρεια Ντακότα –όπου η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή– μετακόμισε στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Μινεσότα.

Τον Μάρτιο του 2024 ο Γουόλς συμμετείχε στην επίσκεψη της Κάμαλα Χάρις σε μια κλινική αμβλώσεων – την πρώτη επίσκεψη από αντιπρόεδρο των ΗΠΑ σε τέτοιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο Γουόλς προασπιζόταν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών αλλά ταυτόχρονα επέδειξε και συντηρητικές τάσεις, την εποχή που εκπροσωπούσε μια αγροτική περιφέρεια της Μινεσότας στη Βουλή, ένα πρώην προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων: τότε υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των αγροτών και στήριξε το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Η Μινεσότα είναι μια Πολιτεία που κατά παράδοση ψηφίζει Δημοκρατικούς αλλά βρίσκεται επίσης κοντά στο Γουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, δύο αμφίρροπες Πολιτείες που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου. Ο Γουόλς έχει την ικανότητα να ελκύει τους λευκούς ψηφοφόρους των αγροτικών περιοχών που τα τελευταία χρόνια στήριζαν ευρέως τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ. Το επιτελείο της Χάρις ελπίζει επίσης ότι η καριέρα του Γουόλς στην Εθνοφρουρά, η επιτυχημένη πορεία του ως προπονητής σχολικών ομάδων ποδοσφαίρου και τα αστεία βίντεό του θα προσελκύσουν τους ψηφοφόρους που αμφιταλαντεύονται για το αν θα στείλουν ξανά τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πρόσφατα, ο Γουόλς αμφισβήτησε επίσης τους ισχυρισμούς του Τραμπ και του υποψηφίου αντιπροέδρου του, του Τζ. Ντ. Βανς, για την αφοσίωσή τους στη «μεσαία τάξη». «Μιλάνε συνεχώς για τη μεσαία τάξη. Ένας καπιταλιστής κτηματομεσίτης και ένας επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων προσπαθούν να μας πουν ότι καταλαβαίνουν ποιοι είμαστε; Δεν ξέρουν ποιοι είμαστε» είπε σε μια συνέντευξή του στο MSNBC.

Ο Γουόλς είναι Λουθηρανός και έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, την Γκουέν Γουίπλ, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1994.

Είναι η “μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου”

Είναι η “μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου” να συμμετάσχω ως υποψήφιος αντιπρόεδρος στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλς. Λίγο νωρίτερα, η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει πως επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότας ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της.

“Θα τα δώσω όλα” υποσχέθηκε ο Γουόλς.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας της υποψήφιας των Δημοκρατικών γνωστοποίησε ότι η Χάρις και ο Γουόλς θα κάνουν την πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση ως συνυποψήφιοι σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια αργότερα σήμερα.

“Επικίνδυνο εξτρεμιστή” χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον κυβερνήτη της Μινεσότας

Το προεκλογικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «επικίνδυνο αριστεριστή» τον Τιμ Γουόλς αφού ανακοινώθηκε ότι ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις, στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Όπως και η Κάμαλα Χάρις, ο Τιμ Γουόλς είναι ένας επικίνδυνος αριστεριστής εξτρεμιστής και το όραμα της Χάρις και του Γουόλς» να μετατρέψουν τις ΗΠΑ σε Καλιφόρνια συνιστά «τον εφιάλτη κάθε Αμερικανού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κάρολιν Λίβιτ, η εκπρόσωπος του επιτείου του πρώην Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Διαβάστε επίσης:

Έλον Μασκ: Συνεχίζει τα… δικά του, επίθεση στη βρετανική κυβέρνηση και την αστυνομία για τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις

Εκλογές ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις, μεταδίδει το CNN

Yπερορθόδοξοι Εβραίοι εισέβαλαν σε στρατολογικό γραφείο κατά της υποχρεωτικής στράτευσης