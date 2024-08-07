ΗΠΑ: Ποια είναι η σύζυγος του υποψήφιου αντιπροέδρου της Κάμαλα Χάρις, Γκουέν Γουόλς – Εκπαιδευτικός, χαμηλών τόνων και αριστερή

Στο προσκήνιο ήρθε και η σύζυγος του κυβερνήτη της Μινεσότα Γκουέν Γουόλς, μετά την απόφαση της Κάμαλα Χάρις να ανακοινώσει ότι ο Τιμ Γουόλς θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός της στη κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο στον Τιμ ήταν η βαθιά του δέσμευση στην οικογένειά του» έγραψε μεταξύ άλλων η Κάμαλα Χάρις, ανακοινώνοντας την επιλογή της.



Η Γκουέν Γουόλς είναι εκπαιδευτικός η ίδια, με εργασία στον κλάδο που φτάνει τις τρεις δεκαετίες, η και βρίσκεται υποστηρικτικά στο πλάι του συζύγου της κατά τις θητείες του ως κυβερνήτη της Μινεσότας, επηρεάζοντας μάλιστα σε σημαντικό βαθμό την πολιτική που ακολούθησε.

Who is Gwen Walz, wife of Harris's VP pick? https://t.co/KlwF33kE4p — BBC News (World) (@BBCWorld) August 7, 2024

Σύμφωνα με το BBC, παρέμενε όμως μερικά βήματα πίσω από την πρώτη γραμμή. Ενδεικτικό είναι ότι έφτιαξε λογαριασμό στο Instagram μόλις πριν από λίγες ημέρες και απέφευγε τις συνεντεύξεις.

Η 58χρονη σήμερα Γουόλς γνωρίστηκε με τον μελλοντικό σύζυγό της όταν και οι δύο δίδασκαν στη Νεμπράσκα. Η επιλογή της, όπως τουλάχιστον δηλώνει στο βιογραφικό της, είναι «τα δημόσια, τα εναλλακτικά και τα σχολεία μεταναστών».



Παντρεύτηκαν το 1994 και έχουν δύο παιδιά, την 23χρονη Χόουπ (Ελπίδα) και τον 17χρονο Γκας. Ο Γουόλς είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον αγώνα του ζευγαριού να αποκτήσει παιδί και πώς κατέφυγαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση εξ ου και το όνομα που έδωσαν στην πρώτη τους κόρη.

Το ζευγάρι έκανε την ασυνήθιστη επιλογή να περάσει τον μήνα του μέλιτος στην Κίνα, όπου συνόδευσαν μαθητές σε εκπαιδευτικό ταξίδι. Αργότερα ίδρυσαν και γραφείο που οργάνωναν παρόμοια ταξίδια.



Η Γκουέν Γουόλς παρέμεινε στην εκπαίδευση, ως φιλόλογος, ακόμη και όταν ο σύζυγός της στράφηκε στην πολιτική για να εκλεγεί τελικά κυβερνήτης της Μινεσότας το 2019. Ωστόσο είχε ρόλο στο παρασκήνιο: συμβούλευε τον σύζυγό της και ήταν η πρώτη σύζυγος κυβερνήτη της Μινεσότα με γραφείο στο πολιτειακό Καπιτώλιο. «Ο Τιμ πρότεινε να έχω γραφείο κοντά του, αλλά επέλεξα ένα στον διάδρομο» έχει δηλώσει.



Επισκεπτόταν τις πολιτειακές φυλακές, ζητούσε να αποκαθίστανται τα πολιτικά δικαιώματα των αποφυλακισμένων και επικεντρώθηκε στο πώς θα έχουν στέγη και πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πίστευε ότι η ένταξη των κρατουμένων σε προγράμματα εκπαίδευσης περιορίζει δυνητικά την πιθανότητα υποτροπής.



Στήριξε ακόμη τα μέτρα ελέγχου της οπλοκατοχής που εισήγαγε ο Γουόλς στην Πολιτεία.

Αυτό όμως που σχολιάστηκε περισσότερο ήταν μια αποστροφή από συνέντευξή της το καλοκαίρι του 2020 όταν οι ΗΠΑ συγκλονίζονταν από τις διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

Here is a bizarre clip from an interview with Gwen Walz stating that she left her windows open during the Minneapolis Riots so she could smell the burning tires.



Her daughter also coordinated with rioters to let them know that the National Guard would not be activated one night. pic.twitter.com/ityW100Z4y — Dustin Grage (@GrageDustin) August 6, 2024



Η Γουόλς μιλούσε για την οσμή από τα καμένα ελαστικά κατά τις διαδηλώσεις και το πώς κράτησε το παράθυρο ανοιχτό όσο περισσότερο μπορούσε, γιατί αυτό ήταν ένα τόσο χαρακτηριστικό δείγμα για το τι συνέβαινε.



Ήταν μια δήλωση που εκμεταλλεύτηκαν αμέσως οι Ρεπουμπλικανοί για να δείξουν ότι το ζεύγος του Γουόλς είναι αριστεροί -ίσως… υπερβολικά αριστεροί για τα γούστα των Ρεπουμπλικανών.

