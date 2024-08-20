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ΥΓΕΙΑ

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20.08.2024 09:48

Το «απρόβλεπτο» λαχανικό που τονώνει το ανοσοποιητικό και βοηθά στην αναιμία

20.08.2024 09:48
kolokythakia

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Συνήθως δεν πάει το μυαλό μας ότι τα «ταπεινά» κολοκυθάκια είναι τόσο ωφέλιμα για την υγεία μας, η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική.

Αρχικά, όσον αφορά την διατροφική τους αξία, το ένα κολοκυθάκι περιέχει μόνο 33 θερμίδες και 2,3 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Επίσης, έχει 2 γραμμάρια φυτικές ίνες και 6 γραμμάρια υδατάνθρακες.

Τρώγοντας ένα κολοκυθάκι θα προσφέρεται στον οργανισμό σας 35 γραμμάρια βιταμίνης C!

Άλλες βιταμίνες που μπορείτε να πάρετε από αυτό το λαχανικό είναι η βιταμίνη Β6, η Β2, κάλιο και σίδηρο.

Πολλά από αυτά τα θρεπτικά συστατικά περιέχονται στην φλούδα του λαχανικού, οπότε μην ξεφλουδίσετε τα κολοκυθάκια πριν τα φάτε.

Τα οφέλη για την υγεία

  1. Βοηθούν το πεπτικό σύστημα

Οι φυτικές ίνες, είναι ένα συστατικό «κλειδί» για την υγεία του εντέρου.

Τα κολοκυθάκια είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, βοηθώντας να αποφύγετε προβλήματα στο πεπτικό σύστημα, όπως δυσκοιλιότητα και φούσκωμα.

Μελέτες δείχνουν ότι μόνο περίπου 1 στους 20 ανθρώπους στις ΗΠΑ λαμβάνει αρκετές φυτικές ίνες.

  1. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό

Τα κολοκυθάκια βοηθούν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με διάφορους τρόπους.

Πρώτον, η περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες τροφοδοτεί το μικροβίωμα του εντέρου σας, το οποίο παίζει βασικό ρόλο στην καταπολέμηση ανεπιθύμητων ιών και βακτηρίων.

Επίσης, περιέχουν βιταμίνη C, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Πέρα από την «αντίσταση» στις ασθένειες, βοηθά τους ιστούς να επουλωθούν μετά από μια ασθένεια ή έναν τραυματισμό.

  1. Προστατεύουν τα μάτια

Τα καρότα είναι φημισμένα για τα οφέλη τους στην υγεία των ματιών.

Ωστόσο, και τα κολοκυθάκια ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Τα κολοκυθάκια είναι μια καλή πηγή λουτεΐνης και ζεαξανθίνης.

Αυτές οι δύο ενώσεις είναι τύποι καροτενοειδών, φυτικά θρεπτικά συστατικά που καταπολεμούν τις κυτταρικές βλάβες και τις ασθένειες.

Σύμφωνα με μελέτες, αυτές οι δύο ενώσεις μπορεί να βελτιώσουν ή ακόμα και να αποτρέψουν παθήσεις των ματιών, όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

  1. Προλαμβάνουν την αναιμία

Τα κολοκυθάκια περιέχουν βιταμίνη Β6, σίδηρο και βιταμίνη C – ένας συνδυασμός που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αναιμίας.

(Πηγή: iatropedia.gr)

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