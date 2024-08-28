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28.08.2024 13:27

Κλόντια Σίφερ: Η ιδιαίτερη ανάρτησή της από την Ελλάδα – «Η ελληνική πεταλούδα επέστρεψε φέτος για τα γενέθλιά μου» (video)

28.08.2024 13:27
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credit: Instagram

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Με φόντο ένα ελληνικό τοπίο, η Κλόντια Σίφερ (Claudia Schiffer) επέλεξε να ευχαριστήσει τους εκατομμύρια θαυμαστές της για τις ευχές γενεθλίων που δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 25 Αυγούστου.

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram το κορυφαίο μοντέλο μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο ποζάρει από ένα πολυτελές ακίνητο με θέα το γαλάζιο της θάλασσας. Κλέβει τις εντυπώσεις, φορώντας ένα λευκό μπικίνι και γυαλιά ηλίου, ενώ υποδέχεται στα χέρια της μια πεταλούδα.

«Η ελληνική πεταλούδα επέστρεψε φέτος για τα γενέθλιά μου. Σας ευχαριστώ όλους για τα γλυκά μηνύματά σας!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλόντια Σίφερ.

Είναι γνωστή η αγάπη που τρέφει το μοντέλο για την Ελλάδα, καθώς και πέρυσι στα γενέθλιά της είχε μοιραστεί στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο με φόντο το Πόρτο Χέλι ενώ πρωταγωνιστούσε ξανά μία πεταλούδα.

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