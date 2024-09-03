Μαρίνα Σάττι: Πέταξαν αβγά και αναπτήρες σε συναυλία της στην Ημαθία – Πώς αντέδρασε η τραγουδίστρια (Video)

Αβγά και αναπτήρες εκτοξεύτηκαν προς τη σκηνή όπου τραγουδούσε η Μαρίνα Σάττι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κάτι που ανάγκασε την τραγουδίστρια να διακόψει το τραγούδι και να απευθυνθεί στο κοινό της.

Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Mixtape», η Μαρίνα Σάττι σταμάτησε και είπε απευθυνόμενη στους φαν της που κατέκλυσαν το Δημοτικό Θέατρο Αλεξάνδρειας:

«Στοπ, στοπ, στοπ. Γεια σας. Να ζητήσω κάτι; Επειδή σκάνε πράγματα πάνω στη σκηνή και κοντεύουμε να πέσουμε, κάτι αυγά ας πούμε… Ένα αυγό σπασμένο φρέσκο εννοώ και κάτι αναπτήρες και κάτι τέτοια, γενικά θέλετε να μην πετάτε πράγματα πάνω στη σκηνή τέτοιου είδους; Ειδικά αυγά ωμά ας πούμε; Θέλετε;» είπε η τραγουδίστρια.

«Να το πάμε πάλι άλλη μία; Ωραία πάμε. Ρίχτο άλλη μία» πρόσθεσε, με την ίδια να συνεχίζει τη συναυλία της.

Διαβάστε επίσης:

Ίαν ΜακΚέλεν: Οι παραγωγοί του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» καλύτερα να βιαστούν αν θέλουν να είμαι στη νέα ταινία

Ελ Μακφέρσον: Η κρυφή μάχη με τον καρκίνο του μαστού, η αμφιλεγόμενη «θεραπεία» και η εναντίωση στις συμβουλές 32 γιατρών

Φεστιβάλ Βενετίας – «The Room Next Door»: Αποθέωση για Αλμοδόβαρ, Μουρ και Σουίντον – Τους χειροκροτούσαν όρθιοι 17 λεπτά (videos)