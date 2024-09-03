«Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας»: Εκδηλώσεις μνήμης στον Πόρο για τον Ιωάννη Καποδίστρια και την ελληνική ανεξαρτησία (photos)

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν στις 30, 31 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου 2024 στον Πόρο, οι εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας». Οι εκδηλώσεις αυτές τίμησαν την ιστορική μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Πόρος στην εδραίωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Έλαβε χώρα ομιλία του ιστορικού Σάββα Καλεντερίδη και στη συνέχεια συναυλία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού. Τη δεύτερη ημέρα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Κυβερνήτη και το βράδυ διεξήχθη συναυλία με τον Θανάση Πολυκανδριώτη, τη Λένα Αλκαίου και την ορχήστρα τους. Τις εκδηλώσεις πλαισίωσαν ιστορικές παρουσιάσεις και ομιλίες.

Το 1828, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, φτάνοντας στη χώρα αποβιβάστηκε πρώτα στον Πόρο. Εκεί υπέγραψε το πρώτο του διάταγμα, ιδρύοντας το σημερινό Υπουργείο Οικονομικών και την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα. Οι τοπικές οικογένειες του Πόρου, ενθουσιασμένες με τον ερχομό του, έθεσαν τα πρώτα 3.000 δίστηλα στην Τράπεζα, δείχνοντας έτσι την αφοσίωσή τους στον νέο κυβερνήτη και την υποστήριξή τους στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1828, ο Πόρος έγινε το επίκεντρο σημαντικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Καποδίστρια και των ξένων πρέσβεων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, με στόχο την οριοθέτηση των συνόρων του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η Τουρκία, αν και προσκλήθηκε, αρνήθηκε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις αυτές. Η διαπραγμάτευση του Πόρου οδήγησε στη χάραξη της βέλτιστης οριακής γραμμής που ενέκριναν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1829 και τις ρυθμίσεις της Συνθήκης της Ανδριανούπολης.

Οι εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» καθιερώθηκαν ως ετήσιο γεγονός στον Πόρο, τιμώντας τη μνήμη αυτών των ιστορικών διαπραγματεύσεων και τον καθοριστικό ρόλο του Καποδίστρια στην πορεία της ελληνικής ανεξαρτησίας. Το φετινό πρόγραμμα περιλάμβανε αναπαραστάσεις των ιστορικών γεγονότων, ομιλίες από ιστορικούς και επιστήμονες, εκθέσεις, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ζωντάνεψαν την ατμόσφαιρα της εποχής.

Ο Δήμαρχος του Πόρου κ. Γιώργος Κουτουζής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μια πρωτοβουλία που έγινε θεσμός, τα “Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας” φέτος στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ο Δήμος Πόρου, με την καθιέρωση των εορτασμών αυτών, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια αποκατάστασης του ιστορικού ρόλου του νησιού στα τεκταινόμενα της επανάστασης και των μετέπειτα χρόνων, που οδήγησαν στη γέννηση του νεότερου ελληνικού κράτους. ‘Ετσι, το νησί μας, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου κάθε έτους, βρίσκεται στο επίκεντρο του ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Για όλους εμάς τους κατοίκους του Πόρου, είναι σημαντικό να τιμούμε την Ιστορία και να αναδεικνύομε τη συμβολή του νησιού μας στην ιστορική εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Εκείνο όμως που μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι η συμμετοχή των επισκεπτών μας σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο Πόρος έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Κυρίως έχει κατοίκους, που αναγνωρίζουν το ιστορικό του βάθος και βλέπουν τις πλούσιες προοπτικές του».

Λίγα Λόγια για Συνοριακά

• Ο Καποδίστριας φτάνοντας στην Ελλάδα πρώτα αποβιβάστηκε στον Πόρο.

• Στον Πόρο υπέγραψε το πρώτο του διάταγμα ιδρύοντας το τότε Υπουργείο Οικονομικών και την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα.

• Οι μεγάλες ποριώτικες οικογένειες ενθουσιασμένες έβαλαν στην άδεια σε χρήματα τράπεζα τα πρώτα 3.000 δίστηλα.

• Τον Σεπτέμβριο του 1828 διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις με τους ξένους πρέσβεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας για την οριοθέτηση των συνόρων του ανατέλλοντος Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους. Ένα γεγονός του οποίου η επέτειος γιορτάζεται τα τελευταία χρόνια στον Πόρο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, ως «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας».

