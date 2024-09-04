Σε «αναδρομολόγηση» το παγκόσμιο αθλητικό ESPN – Θα δώσει έμφαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και τα social media

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Πλάνο για την επιβίωσή του διαμορφώνει το καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο ESPN της Disney, εξειδικευμένο στην αθλητική ειδησεογραφία για την «επόμενη μέρα» μετά την καλωδιακή τηλεόραση.

Σκοπός είναι από τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο να μετασχηματιστεί σε εταιρεία αθλητικού lifestyle.

Ο αλλοτινός ηγετικός, στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων, τηλεοπτικός οργανισμός δέχεται ισχυρές πιέσεις από τις αποκαλούμενες Big Tech, δηλαδή τους ψηφιακούς τεχνολογικούς κολοσσούς Alphabet, Amazon, Apple, Meta, and Microsoft, στον τομέα διεκδίκησης πνευματικών δικαιωμάτων για μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων και διοργανώσεων.

Το ESPN σχεδιάζει να- εντός και εκτός εισαγωγικών- επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στα αθλητικά στοιχήματα, στην OTT (Over The Top) υπηρεσία του, δηλαδή την ιντερνετική συνδρομητική πλατφόρμα ροής περιεχομένου, και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενημέρωσαν στελέχη του στο πλαίσιο ημερίδας για εκπροσώπους του Τύπου στα κεντρικά του ενημερωτικού οργανισμού στο Μπρίστολ του Κονέτικατ.

Προφανώς και μείζονος σημασίας είναι η επερχόμενη συνδρομητική πλατφόρμα, η οποία για την ώρα τιτλοφορείται «Ναυαρχίδα», και θα περιλαμβάνει όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα του μιντιακού οργανισμού (ESPN ESPN2, ESPNU, ESPN News, ESPN DEportes, ACC Network, SEC Network, το καναδικό The Sports Network, με καμιά δεκαριά αθλητικά κανάλια, τρία από τα οποία γαλλόφωνα) και το ESPN+ με όλο του το περιεχόμενο.

Η εταιρεία επίσης σχεδιάζει να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για μια εξατομικευμένη έκδοση της δημοφιλούς εκπομπής «SportsCenter», προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χρήστη.

Αν και μεγάλο μέρος των αλλαγών στο ESPN επικεντρώνεται στην τεχνολογία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εκείνη που έχει σημασία και αποτελεί τη «μεγάλη εικόνα», αν και δεν είναι άμεσα εύληπτη, είναι η αλλαγή νοοτροπίας που επιχειρείται.

Τα επιτελικά στελέχη του ESPN ενημέρωσαν, στο πλαίσιο του μπρίφινγκ, πως, μεταξύ άλλων, θέλουν να αναβαθμίσουν τους αναλυτές τους και την αρθρογραφία γνώμης που φαίνεται να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία στα παραδοσιακά δημοσιογραφικά πρότυπα, ώστε να εξυπηρετήσουν τον σύγχρονο φίλαθλο.

Το highlight της ενημερωτικής ημερίδας σημειώθηκε από την παρέμβαση του επιδραστικού αθλητικού Youtuber Πατ Μακάφι που κάνει εκπομπή στο ESPN, όταν ευθέως αμφισβήτησε την ακεραιότητα των «δημοσιογραφικών προτύπων» στα ΜΜΕ.

Τα σχόλια του Μακάφι δεν προκάλεσαν έκπληξη, αντιθέτως απρόσμενη ήταν η στήριξη που εξέφρασαν οι συναδελφοί του στο ESPN μεταξύ των οποίων και παραδοσιακοί δημοσιογράφοι όπως οι Ελ Ντάνκαν και Στίβεν Σμίθ.

«Δεν θα παρακολουθήσω στον Πατ Μακάφι για τη δημοσιογραφία του, αλλά για την γνώμη του. Τον παρακολουθώ λόγω της προσωπικότητα του, για τα καμώματα του, γιατί είναι αυθεντικός», σημείωσε η παρουσιάστρια του «SportCenter»Ελ Ντάνκαν, θέλοντας να υπογραμμίσει την σημασία της άποψης/της γνώμης και της ανεξαρτησίας της επίσης.

«Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το κοινό μας αλλά και η ίδια η εταιρεία δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο σύμπαν των ΜΚΔ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να έχεις τον παλμό του κόσμου στα χέρια σου, ακριβώς επειδή λένε τι θέλουν όχι μόνον διότι παρακολουθούν μια εκπομπή αλλα και όταν δεν την παρακολουθούν», είπε ο παρουσιαστής, αναλυτής και δημοσιογράφος του ESPN Στίβεν Σμίθ, εξαίροντας την αμεσότητα των ψηφιακών υπηρεσιών και των ΜΚΔ.

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