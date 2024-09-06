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Όπως και με τις προηγούμενες σεζόν της σειράς Only murders in the building, ο πέμπτος κύκλος επεισοδίων της δημοφιλούς κωμικής σειράς μυστηρίου θα αποτελείται από 10 επεισόδια.

Η είδηση της ανανέωσης έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του 4ου κύκλου, ο οποίος έκανε πρεμιέρα στις 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Οκτωβρίου. O πέμπτος κύκλος επεισοδίων αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

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Στη νέα σεζόν, η βασική τριάδα (Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez) κάνει ένα ξέφρενο ταξίδι στο Λος Άντζελες, όταν ένα κινηματογραφικό στούντιο θέλει να μετατρέψει το podcast τους σε ταινία, ενώ παράλληλα προσπαθεί να εξιχνιάσει τη δολοφονία της Sazz Pataki (Jane Lynch), της πρώην κασκαντέρ ντουμπλέρ του χαρακτήρα του Martin.

Το καστ της 4ης σεζόν περιλαμβάνει επίσης τους: Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani και Molly Shannon.

Η σειρά είναι δημοφιλής στους κριτικούς και το κοινό από την πρώτη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο της.

Πρόσφατα, η 3η σεζόν έλαβε 21 υποψηφιότητες για Emmy, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφιοτήτων για τους Martin, Short και Gomez για εξαιρετικό πρωταγωνιστή & ηθοποιό σε κωμική σειρά.

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