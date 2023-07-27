«Only Murders in the Building»: Πρεμιέρα 3ης σεζόν - Μέριλ Στριπ και Πολ Ραντ στο καστ (video)

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Ο Στιβ Μάρτιν, ο Μάρτιν Σορτ και η Σελένα Γκόμεζ επιστρέφουν για να εξιχνιάσουν έναν ακόμη φόνο στη κωμική σειρά μυστηρίου, «Only Murders in the Building», με το δίκτυο Hulu να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του τρίτου κύκλου.

Στα νέα επεισόδια οι διάσημοι συγκάτοικοι στο εμβληματικό κτήριο «Αrconia» της Νέας Υόρκης ερευνούν διεξοδικά ένα έγκλημα που λαμβάνει χώρα πίσω από τα παρασκήνια μιας παράστασης του Μπρόντγουεϊ με τη συμμετοχή της βραβευμένης με Όσκαρ Μέριλ Στριπ να αποτελεί την μεγαλύτερη έκπληξη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το ντεμπούτο του Μπεν Γκλένροι (Πολ Ραντ) στο Μπρόντγουεϊ διακόπτεται από τον πρόωρο θάνατό του στη σκηνή. Με τη βοήθεια της συμπρωταγωνίστριας, Λορέττα Ντάρκιν (Μέριλ Στριπ), η διάσημη τριάδα έχοντας μία νέα λίστα υπόπτων ξεκινούν να λύσουν την πιο δύσκολη υπόθεση που έχουν αναλάβει ποτέ.

O νέος κύκλος έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 75α βραβεία Emmy με το «Only Murders in the Building», να λαμβάνει 11 υποψηφιότητες. Η σειρά που έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2021, είναι μία συνδημιουργία των Στιβ Μάρτιν και Τζον Χόφμαν (John Hoffman) ενώ μαζί με τους Μάρτιν Σορτ, Σελένα Γκόμεζ, Τζες Ρόζενταλ (Jess Rosenthal) και τον σεναριογράφο Νταν Φόγκελμαν (Dan Fogelman) είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η τρίτη σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Αυγούστου.

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