Άκης Σακελλαρίου: Μας «συστήνει» την κούκλα κόρη του (Photo)

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Στο Ηρώδειο παραβρέθηκε, το βράδυ της Πέμπτης (12/9), ο Άκης Σακελλαρίου προκειμένου να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Ικέτιδες».

Ο ηθοποιός είχε, μάλιστα, στο πλευρό του την κόρη του Σμαράγδα με τους δυο τους να ποζάρουν στον φακό ευδιάθετοι και χαμογελαστοί.

«Με τα παιδιά μου είμαι κοντά. Θέλω να καταλάβουν ότι το συναίσθημα του φόβου που έχεις όταν βγαίνεις στην κοινωνία, κάπως έχει αμβλυνθεί. Μετά την περιπέτεια της υγείας μου, όταν σκέφτομαι ότι αυτό που βλέπω, μυρίζω, ακούω, γεύομαι, θα μπορούσα να μην το αισθάνομαι και ότι στο τσακ γλίτωσα, αυτόματα έχω μια αίσθηση γενναιοδωρίας απέναντι σ’ αυτό που λέμε ύπαρξη. Δεν τρέχω πια όπως παλιά, αλλά σίγουρα στην ιεράρχηση κάποιων πραγμάτων, βγαίνουν πιο εύκολα και πιο απλά οι προτεραιότητές μου», έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Σημειώνεται πως ο Άκης Σακελλαρίου έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, Τίνα Βασιλικού, μια κόρη και έναν γιο.

Η κόρη τους, Σμαράγδα, ακολουθεί μάλιστα μια πιο καλλιτεχνική οδό, βαδίζοντας στα βήματα των γονέων της.

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