search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 17:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2024 11:37

Άκης Σακελλαρίου: Μας «συστήνει» την κούκλα κόρη του (Photo)

13.09.2024 11:37
akis-sakellarioy-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο Ηρώδειο παραβρέθηκε, το βράδυ της Πέμπτης (12/9), ο Άκης Σακελλαρίου προκειμένου να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Ικέτιδες».

Ο ηθοποιός είχε, μάλιστα, στο πλευρό του την κόρη του Σμαράγδα με τους δυο τους να ποζάρουν στον φακό ευδιάθετοι και χαμογελαστοί.

«Με τα παιδιά μου είμαι κοντά. Θέλω να καταλάβουν ότι το συναίσθημα του φόβου που έχεις όταν βγαίνεις στην κοινωνία, κάπως έχει αμβλυνθεί. Μετά την περιπέτεια της υγείας μου, όταν σκέφτομαι ότι αυτό που βλέπω, μυρίζω, ακούω, γεύομαι, θα μπορούσα να μην το αισθάνομαι και ότι στο τσακ γλίτωσα, αυτόματα έχω μια αίσθηση γενναιοδωρίας απέναντι σ’ αυτό που λέμε ύπαρξη. Δεν τρέχω πια όπως παλιά, αλλά σίγουρα στην ιεράρχηση κάποιων πραγμάτων, βγαίνουν πιο εύκολα και πιο απλά οι προτεραιότητές μου», έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Σημειώνεται πως ο Άκης Σακελλαρίου έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, Τίνα Βασιλικού, μια κόρη και έναν γιο.

Η κόρη τους, Σμαράγδα, ακολουθεί μάλιστα μια πιο καλλιτεχνική οδό, βαδίζοντας στα βήματα των γονέων της.

Διαβάστε επίσης:

Τάσος Κωστής: Έφυγε από την Ελλάδα μετά τον θάνατο της συζύγου του – «Τα πάντα γύρω μου θύμιζαν τη γυναίκα μου»

Ναόμι Κάμπελ: Στη Μύκονο με… αμόρε – Οι βόλτες χέρι-χέρι και τα καυτά φιλιά (Video/Photos)

Cardi B: Έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί λίγο μετά τον χωρισμό της (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
george lukas 77- new
LIFESTYLE

Τζορτζ Λούκας: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι το μέλλον, λέει για την Τεχνητή Νοημοσύνη

congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θερίζει» ο Έμπολα: Πάνω από 2.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Κονγκό

pierrakakis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Politico: Ευρωπαϊκός συντονισμός στις δημοπρασίες φάσματος για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα

ukraine-valtos-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμοι στόχοι» για τη Ρωσία τα ξένα στρατεύματα που θα σταλούν στην Ουκρανία μετά την ειρηνευτική συμφωνία

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σουρωτή στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

The_city_of_Argos_from_the_Castle_of_Larissa_on_September_5,_2020
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι Ελληνίδα αυτιστική, και μένω στο Άργος - την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»: Η σπαρακτική ανάρτηση με αφορμή την εκτέλεση του Θοδωρή 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 17:56
george lukas 77- new
LIFESTYLE

Τζορτζ Λούκας: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι το μέλλον, λέει για την Τεχνητή Νοημοσύνη

congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θερίζει» ο Έμπολα: Πάνω από 2.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Κονγκό

pierrakakis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Politico: Ευρωπαϊκός συντονισμός στις δημοπρασίες φάσματος για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα

1 / 3