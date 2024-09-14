Υεμένη: Ξεκίνησε η ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου «Sounion» από το πλοίο «Aigaion Pelagos»

Ξεκίνησε, από το ναυαγοσωστικό πλοίο «Aigaion Pelagos», η ρυμούλκηση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Sounion», το οποίο παρέμενε αγκυροβολημένο από τις 27 Αυγούστου με εστίες φωτιάς 72 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντάιντα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πρωϊνές ώρες σήμερα το ελληνικό ναυαγοσωστικό αφίχθη στο σημείο όπου βρισκόταν το ελληνόκτητο τάνκερ, συνοδευομενο από ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, τρεις φρεγάτες, ελικόπτερα και ομάδα ειδικών δυνάμεων.

Η ειδική ναυαγοσωστική ομάδα του «Aigaion Pelagos» που ανέβηκε στο δεξαμενόπλοιο κατάφερε να προσδέσει το τάνκερ στο ναυαγοσωστικό παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου, λόγω των εστιών πυρκαγιάς όπου οι θερμοκρασιες έφταναν μέχρι και τους 400 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα όργανα μέτρησης.

Το «Aigaion Pelagos» ρυμουλκεί το ελληνικό τάνκερ βόρεια, συνοδευόμενο από τις στρατιωτικές δυνάμεις, προκειμένου να φύγει από την επικίνδυνη περιοχή όπου επιτίθενται οι Χούθι και να συνεχίσει τις ναυαγοσωστικές εργασίες με ασφάλεια.

Το πυροσβεστικό ρυμουλκό «Πανορμίτης» συνοδεύει το «Sounion» που ρυμουλκείται από το «Aigaion Pelagos» και ανα πάσα στιγμή είναι έτοιμο να προβεί σε κατάσβεση εάν απαιτηθεί.

Σημειώνεται, ότι το δεξαμενόπλοιο μεταφέρει 150.000 τόνους πετρελαίου και όπως έχει αναφέρει και η ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES η διάσωσή είναι απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί μία πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούθι έχει δηλώσει ότι η απόφαση να επιτραπεί η απόσυρση του «Sounion» οφείλεται στην ανησυχία για οικολογική καταστροφή, ωστόσο η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για αρκετά πλοία που συνεχίζουν να δέχονται επιθέσεις.

Το πλοίο «Sounion» δέχτηκε την πρώτη επίθεση από τους Χούθι την Τετάρτη 21 Αυγούστου, με το 25μελές πλήρωμά του (23 Φιλιππινέζοι και δύο Ρώσοι), να μεταφέρεται την επόμενη ημέρα από γαλλικό αντιτορπιλικό σε ασφαλές σημείο στο Τζιμπουτί.

Στη συνέχεια ακολούθησαν επιθέσεις με την τοποθέτηση εκρηκτικών μικρής ισχύος στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου.

