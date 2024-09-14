search
14.09.2024 11:22

Μάλια: Μεθυσμένος τουρίστας τραυμάτισε 2 γυναίκες με νοικιασμένο Ι.Χ., ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

peripoliko

Το “δις εξαμαρτείν” έστειλε στη φυλακή έναν 47χρονο Σέρβο, ο οποίος χθες το μεσημέρι ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε και τραυμάτισε δύο γυναίκες από την Τσεχία, κοντά στις Αρχαιότητες των Μαλίων.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, οι δύο γυναίκες -ηλικίας 50 και 25 ετών αντίστοιχα- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Ο οδηγός, ο οποίος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης το οποίο οι αστυνομικοί του είχαν αφαιρέσει στις αρχές του μήνα, όταν ενεπλάκη σε άλλο τροχαίο – και μάλιστα θανατηφόρο.

Ειδικότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου ο 47χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στη Σητεία που είχε ως αποτέλεσμα τον χάσει τη ζωή του ένας 85χρονος.

Για τις αστυνομικές αρχές παραμένει κρίσιμο ερώτημα το πώς ο άνδρας κατάφερε να ενοικιάσει αυτοκίνητο, χωρίς δίπλωμα.

