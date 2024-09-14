Μελίνα Νικολαΐδη: Η πρώτη κοινή της φωτογραφία με τον Δημήτρη Φιντιρίκο (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος φαίνεται πως ζουν έναν έντονο έρωτα, αν και προσπαθούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η 20χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και ο 37χρονος επιχειρηματίας πέρασαν το καλοκαίρι τους κάνοντας ρομαντικές αποδράσεις σε Σίφνο, Χανιά και Παξούς.
Επέστρεψαν στην Αθήνα, απολαμβάνοντας τις τελευταίες τους στιγμές μαζί, πριν η Μελίνα αναχωρήσει ξανά για Λονδίνο, όπου σπουδάζει υποκριτική. Το ζευγάρι πρόσφατα εθεάθη να διασκεδάζει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, με τον Δημήτρη Φιντιρίκο να δημοσιεύει στα Instagram Stories του την πρώτη κοινή τους φωτογραφία!
Αυτή η κίνηση προκάλεσε αίσθηση, καθώς είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι μοιράζεται τόσο τρυφερές στιγμές δημόσια, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη σχέση τους.
Δείτε εδώ τη φωτογραφία:
Διαβάστε επίσης:
Νίκος Χατζηνικολάου: «Η συμμορία με τα μαύρα γυαλιά» – Οικογενειακή φωτογραφία δια χειρός Κρίστη Τσολακάκη
Δραγούμη για τον ρόλο της στη σειρά «Αρχελάου 5»: «Είναι πρόκληση ο κώμικος ρόλος για εμένα»
Μαζωνάκης για τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του: «Υπάρχει λόγος που γίνεται κάθε πράγμα» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.