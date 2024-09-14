Μελίνα Νικολαΐδη: Η πρώτη κοινή της φωτογραφία με τον Δημήτρη Φιντιρίκο (Photo)

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος φαίνεται πως ζουν έναν έντονο έρωτα, αν και προσπαθούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η 20χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και ο 37χρονος επιχειρηματίας πέρασαν το καλοκαίρι τους κάνοντας ρομαντικές αποδράσεις σε Σίφνο, Χανιά και Παξούς.

Επέστρεψαν στην Αθήνα, απολαμβάνοντας τις τελευταίες τους στιγμές μαζί, πριν η Μελίνα αναχωρήσει ξανά για Λονδίνο, όπου σπουδάζει υποκριτική. Το ζευγάρι πρόσφατα εθεάθη να διασκεδάζει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, με τον Δημήτρη Φιντιρίκο να δημοσιεύει στα Instagram Stories του την πρώτη κοινή τους φωτογραφία!

Αυτή η κίνηση προκάλεσε αίσθηση, καθώς είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι μοιράζεται τόσο τρυφερές στιγμές δημόσια, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη σχέση τους.

Δείτε εδώ τη φωτογραφία:

