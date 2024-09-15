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15.09.2024 17:37

«Νάλα»: Ο σκύλος ναυαγοσώστης που έσωσε 77χρονο από πνιγμό στα Καμμένα Βούρλα (Video)

15.09.2024 17:37
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Συγκλονίζει η ιστορία διάσωσης ενός 77χρονου από πνιγμό από τη Νάλα, τον σκύλο ναυαγοσώστη.

Πρόκειται για το μοναδικό σκυλί στη χώρα μας που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στο εξωτερικό για να σώζει ανθρώπους από πνιγμό, σύμφωνα με το Lamiareport.

Η διάσωση της «Νάλα»

Την Πέμπτη (12/9) ο ιδιοκτήτης του ποιμενικού σκύλου είχε πάει στα Καμένα Βούρλα για να δει έναν φίλο του. Την ώρα που ήταν στην παραλία είδαν έναν λουόμενο να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξαν στη θάλασσα καλώντας και τον σκύλο που ήταν λίγο πιο πέρα.

Με τη βοήθεια του σκύλου ναυαγοσώστη έβγαλαν στην ακτή τον 77χρονο λουόμενο. Αμέσως του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και ευτυχώς κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή και να τον παραδώσουν στους διασώστες του ασθενοφόρου, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου ο 77χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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