Θεσσαλονίκη: 50χρονος επιτέθηκε με τσεκούρι στα αυτοκίνητα γειτόνων του

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Σοβαρές ζημιές στα αυτοκίνητα γειτόνων του προκάλεσε ένας 50χρονος άνδρας χρησιμοποιώντας τσεκούρι στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες, ενώ ο 50χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, με ένα τσεκούρι που κρατούσε στα χέρια του προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα μιας οικογένειας, ενώ στη συνέχεια πήγε στην είσοδο της πολυκατοικίας, έσπασε την τζαμαρία και άρχισε να φωνάζει ότι θα ανέβει επάνω για να τους σκοτώσει.

Μέχρι να φτάσει η Αστυνομία, βγήκαν οι γείτονες για να τον συγκρατήσουν και ένας συγγενής του κατάφερε να τον ηρεμήσει. Στη συνέχεια συνελήφθη και αναμένεται ψυχιατρική εξέτασή του.

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