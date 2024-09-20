search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2024 12:49

Λίβανος: Μυστήριο με Νορβηγό «γκουρού της τεχνολογίας» που κατά λάθος βοήθησε το Ισραήλ – Εξαφανίστηκε την ημέρα των εκρήξεων των βομβητών

20.09.2024 12:49
lebanon_norvigos_2009_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένας Νορβηγός «γκουρού της τεχνολογίας», που κατά λάθος βοήθησε το Ισραήλ να προμηθευτεί τους βομβητές που χρησιμοποίησε για να βομβαρδίσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ, εξαφανίστηκε την ημέρα των εκρήξεων, όπως αποκαλύπτει η DailyMail.

Ο -ινδικής καταγωγής- επιχειρηματίας Rinson Jose, 39 ετών, είναι καταχωρημένος ως ιδιοκτήτης μιας βουλγαρικής εταιρείας – φάντασμα που φέρεται να κατέβαλε στη μεσάζοντα Cristiana Arcidiacono-Barsony 1,3 εκατομμύρια λίρες ως μέρος ενός καλά οργανωμένου σχεδίου της Μοσάντ για την απόκτηση των βομβητών.

Η 49χρονη επιχειρηματίας, που σύμφωνα με την σελίδα της στο LinkdIn είναι CEO της BAC Consulting με έδρα τη Βουδαπέστη, της εταιρίας δηλαδή που κατά τα φαινόμενα κατασκεύασε τους βομβητές και συνεργάστηκε με τη Μοσάντ, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Η εξαφάνιση

Ο Jose, ο οποίος μετακόμισε στο Όσλο το 2015 αφού τα προηγούμενα δύο χρόνια, εργαζόταν σε συμβουλευτική εταιρεία μετανάστευσης στο Λονδίνο, φαίνεται ότι έφυγε για ένα προσχεδιασμένο επαγγελματικό ταξίδι την Τρίτη (17/9), την ημέρα που οι βομβητές της Χεζμπολάχ εξεράγησαν στον Λίβανο.

Όμως οι εργοδότες του δεν μπόρεσαν να τον βρουν έκτοτε – και φέρεται να επικοινώνησαν με την υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Νορβηγίας αργά το βράδυ της Τετάρτης, αφού πληροφορήθηκαν τις διασυνδέσεις του με τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Τα ρολά στο διαμέρισμά του είναι κλειστά και οι γείτονες λένε ότι τον έχουν δει για μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες της Dailymail.

Μια φίλη του 39χρονου είπε ότι σοκαρίστηκε όταν είδε το όνομά του να συνδέεται με βομβητές της Χεζμπολάχ και τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «μεγάλη καρδιά» και μυαλό.

Ο εκπρόσωπος της Νορβηγικής Αστυνομίας είπε: «Γνωρίζουμε τις πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε κανένα σχόλιο για το θέμα προς το παρόν».

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Νορβηγός «γκουρού της τεχνολογίας» γνώριζε με οποιονδήποτε τρόπο την παράνομη συνωμοσία για να «δέσει» τους βομβητές με ισχυρά εκρηκτικά ή ότι γνώριζε πως ο τελικός αγοραστής, η Cristiana Bársony-Arcidiacono που αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στο σχέδιο, συνεργαζόταν με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Η διαδρομή των βομβητών 

Εικόνες των κατεστραμμένων βομβητών που αναλύθηκαν από το Reuters έδειξαν μια μορφή που συμφωνεί με τους βομβητές που κατασκευάζει η Taiwan Gold Apollo.

Η Gold Apollo από την πλευρά της δήλωσε ότι οι βομβητές κατασκευάστηκαν από την BAC Consulting με έδρα τη Βουδαπέστη και οι New York Times ανέφεραν ότι η BAC Consulting ήταν στην πραγματικότητα μια εταιρεία – βιτρίνα που δημιουργήθηκε από το Ισραήλ.

Ωστόσο, η ουγγρική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Telex ανέφερε ότι η πώληση διευκολύνθηκε στην πραγματικότητα από τη Norta Global Ltd, ακόμα μία εταιρεία – φάντασμα με έδρα τη Σόφια, που διευκόλυνε την πώληση των βομβητών, οι οποίοι εξερράγησαν στον Λίβανο την Τρίτη σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης:

Δυτική Όχθη – Σκληρό βίντεο: Ισραηλινοί στρατιώτες πετούν πτώματα Παλαιστινίων από τις ταράτσες

Η εκπληκτική ιστορία ενός γάτου που χάθηκε και επέστρεψε μετά από 60 μέρες στο σπίτι του (Photos)

ΗΠΑ: Η Όπρα Γουίνφρι υποδέχθηκε την Κάμαλα Χάρις σε μια εκδήλωση γεμάτη αστέρες (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η Βουλή ψηφίζει την πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό – Σκέψεις για πρόωρες εκλογές αν απορριφθεί

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου: 2ος χρόνος επιτυχία στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

apergia_oenge_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ: Aπεργία στις 21 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Τι ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

allwyn_adv
ADVERTORIAL

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time

italia-guru_1
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία με «γκουρού» που βίαζε γυναίκες ως «θεραπείες εξαγνισμού» – Ξύλο, ξυρισμένα κεφάλια και ανήλικα θύματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

apotefrosi
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

spor-new
MEDIA

ΣΠΟΡ FM TV: Σε πιλοτική λειτουργία από αύριο - Αρχικά  με δύο κανάλια, μέσω Web σε πρώτη φάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:42
sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η Βουλή ψηφίζει την πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό – Σκέψεις για πρόωρες εκλογές αν απορριφθεί

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου: 2ος χρόνος επιτυχία στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

apergia_oenge_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ: Aπεργία στις 21 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Τι ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

1 / 3