Λίβανος: Μυστήριο με Νορβηγό «γκουρού της τεχνολογίας» που κατά λάθος βοήθησε το Ισραήλ – Εξαφανίστηκε την ημέρα των εκρήξεων των βομβητών

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Ένας Νορβηγός «γκουρού της τεχνολογίας», που κατά λάθος βοήθησε το Ισραήλ να προμηθευτεί τους βομβητές που χρησιμοποίησε για να βομβαρδίσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ, εξαφανίστηκε την ημέρα των εκρήξεων, όπως αποκαλύπτει η DailyMail.

Ο -ινδικής καταγωγής- επιχειρηματίας Rinson Jose, 39 ετών, είναι καταχωρημένος ως ιδιοκτήτης μιας βουλγαρικής εταιρείας – φάντασμα που φέρεται να κατέβαλε στη μεσάζοντα Cristiana Arcidiacono-Barsony 1,3 εκατομμύρια λίρες ως μέρος ενός καλά οργανωμένου σχεδίου της Μοσάντ για την απόκτηση των βομβητών.

Η 49χρονη επιχειρηματίας, που σύμφωνα με την σελίδα της στο LinkdIn είναι CEO της BAC Consulting με έδρα τη Βουδαπέστη, της εταιρίας δηλαδή που κατά τα φαινόμενα κατασκεύασε τους βομβητές και συνεργάστηκε με τη Μοσάντ, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Η εξαφάνιση

Ο Jose, ο οποίος μετακόμισε στο Όσλο το 2015 αφού τα προηγούμενα δύο χρόνια, εργαζόταν σε συμβουλευτική εταιρεία μετανάστευσης στο Λονδίνο, φαίνεται ότι έφυγε για ένα προσχεδιασμένο επαγγελματικό ταξίδι την Τρίτη (17/9), την ημέρα που οι βομβητές της Χεζμπολάχ εξεράγησαν στον Λίβανο.

Όμως οι εργοδότες του δεν μπόρεσαν να τον βρουν έκτοτε – και φέρεται να επικοινώνησαν με την υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Νορβηγίας αργά το βράδυ της Τετάρτης, αφού πληροφορήθηκαν τις διασυνδέσεις του με τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Τα ρολά στο διαμέρισμά του είναι κλειστά και οι γείτονες λένε ότι τον έχουν δει για μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες της Dailymail.

Μια φίλη του 39χρονου είπε ότι σοκαρίστηκε όταν είδε το όνομά του να συνδέεται με βομβητές της Χεζμπολάχ και τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «μεγάλη καρδιά» και μυαλό.

Ο εκπρόσωπος της Νορβηγικής Αστυνομίας είπε: «Γνωρίζουμε τις πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε κανένα σχόλιο για το θέμα προς το παρόν».

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Νορβηγός «γκουρού της τεχνολογίας» γνώριζε με οποιονδήποτε τρόπο την παράνομη συνωμοσία για να «δέσει» τους βομβητές με ισχυρά εκρηκτικά ή ότι γνώριζε πως ο τελικός αγοραστής, η Cristiana Bársony-Arcidiacono που αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στο σχέδιο, συνεργαζόταν με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Η διαδρομή των βομβητών

Εικόνες των κατεστραμμένων βομβητών που αναλύθηκαν από το Reuters έδειξαν μια μορφή που συμφωνεί με τους βομβητές που κατασκευάζει η Taiwan Gold Apollo.

Η Gold Apollo από την πλευρά της δήλωσε ότι οι βομβητές κατασκευάστηκαν από την BAC Consulting με έδρα τη Βουδαπέστη και οι New York Times ανέφεραν ότι η BAC Consulting ήταν στην πραγματικότητα μια εταιρεία – βιτρίνα που δημιουργήθηκε από το Ισραήλ.

Ωστόσο, η ουγγρική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Telex ανέφερε ότι η πώληση διευκολύνθηκε στην πραγματικότητα από τη Norta Global Ltd, ακόμα μία εταιρεία – φάντασμα με έδρα τη Σόφια, που διευκόλυνε την πώληση των βομβητών, οι οποίοι εξερράγησαν στον Λίβανο την Τρίτη σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους.

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