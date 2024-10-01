Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών – «Εμποδίζει» την έρευνα για τα Τέμπη

Να αλλάξει τον νόμο που παρέχει ασυλία στους υπουργούς κάλεσε την Ελλάδα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, αναφέροντας ότι ο συγκεκριμένος νόμος αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και εμποδίζει την έρευνα της ΕΕ για το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους στα Τέμπη το 2023.

Σύμφωνα με το Euractiv, στο επίκεντρο έχει βρεθεί η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ «σύμβαση 717» που υπογράφηκε το 2014 για την ανακατασκευή και την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης στα ελληνικά τρένα. Αναλυτές λένε ότι το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν τα συστήματα αυτά ήταν σε λειτουργία.

Η Κοβέσι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με το γιατί η σύμβαση δεν εφαρμόστηκε από τους εμπλεκόμενους Έλληνες πολιτικούς, αλλά δεν κατάφερε να προχωρήσει περαιτέρω, καθώς η ασυλία των υπουργών προστατεύεται από το ελληνικό σύνταγμα.

Ο ευρωβουλευτής της Αριστεράς Κώστας Αρβανίτης έθεσε το θέμα τη Δευτέρα σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ρωτώντας την Κοβέσι για τις εξελίξεις της έρευνάς της.

Ο ευρωβουλευτής επικαλέστηκε επίσης επιστολή την οποία έστειλε η Μαρία Καρυστιανού, εκπρόσωπος των γονέων των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στην Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επιστολή κατήγγειλε την απόφαση της Φον ντερ Λάιεν να αναθέσει το χαρτοφυλάκιο μεταφορών της επόμενης Επιτροπής της στον Έλληνα Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στην απάντησή της, η Κοβέσι ανέφερε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κατά 23 υπευθύνων λήψης αποφάσεων και ότι η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές βελτιώνεται.

«Ωστόσο, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, μόνο μια κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί να διερευνήσει τέτοιες υποθέσεις. Η διάταξη αυτή στρέφεται κατά του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, διότι το μέρος της υπόθεσης που αντιστοιχούσε σε εμάς θα έπρεπε να σταλεί σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή. Όπως σας είπα, αυτό δεν συνάδει με τον ευρωπαϊκό κανονισμό και πρέπει να αλλάξει», σημείωσε η Κοβέσι .

Η αρμόδια επιτροπή του ελληνικού κοινοβουλίου έκρινε ότι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί δεν είχαν ποινικές ευθύνες και ως εκ τούτου, η Κοβέσι δεν μπορούσε να προχωρήσει.

Σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα, μόνο το κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη σε όσους είναι ή ήταν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Κοβέσι, διερευνώντας την πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην προκειμένη περίπτωση, φέρεται να διαπίστωσε ευθύνες πρώην υπουργών τόσο από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (ΕΛΚ) όσο και στον κόμμα της αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφορικά με τον τότε υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε παραγραφή του αδικήματος, ενώ στην περίπτωση του υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, η πλειοψηφία των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος στην επιτροπή της Βουλής ψήφισε κατά της δίωξής του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο νόμος αυτός. Το κόμμα που έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία συνήθως εμποδίζει τη δίωξη υπουργών του κόμματός του, ενώ όταν είναι στην αντιπολίτευση λέει το αντίθετο.

Η Καρυστιανού είναι προγραμματισμένο να μιλήσει την Τετάρτη για τρίτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει υποσχεθεί ότι δεν θα κάνει πίσω στην υπόθεση αυτή.

Το θέμα προκαλεί πονοκέφαλο στο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στον υποψήφιο επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος, αν και προσωπικά δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, αναμένεται να υποβληθεί σε ακρόαση από τους Ευρωβουλευτές και να ερωτηθεί για το θέμα αυτό.

