«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει στην υποκριτική μετά από επτά χρόνια – Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του (photo)

O τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis), επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 7 χρόνια με την ταινία «Anemone» των Focus Features και Plan B, σύμφωνα με το Deadline.

Focus Features & Plan B partner on Ronan Day-Lewis’s feature directorial debut ANEMONE, starring Daniel Day-Lewis, Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley, & Safia Oakley-Green. pic.twitter.com/k52KCaIjzO October 1, 2024

Σε σκηνοθεσία του γιου του Ρόναν Ντέι-Λιούις (Ronan Day-Lewis) και σε σενάριο που έγραψαν μαζί, η ταινία διερευνά τη δυναμική των οικογενειακών σχέσεων.

Στο πλευρό του οι Σον Μπιν (Sean Bean), Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Σάμιουελ Μπότομλι (Samuel Bottomley) και Σάφια Όουκλεϊ-Γκριν (Safia Oakley-Green).

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Μάντσεστερ, με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόρντσμαν (Ben Fordesman), τη βραβευμένη ενδυματολόγο Τζέιν Πέτρι (Jane Petrie) και τον Κρις Όντι (Chris Oddy) στη σκηνογραφία.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με έναν λαμπρό εικαστικό καλλιτέχνη, τον Ρόναν Ντέι-Λιούις, στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, μαζί με τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στο πλευρό του. Έχουν γράψει ένα πραγματικά εξαιρετικό σενάριο και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε το κοινό τους όραμα μαζί με την ομάδα του Plan B», είπε ο πρόεδρος της Focus Features, Πίτερ Κουγιάφσκι (Peter Kujawski).

Η Universal Pictures International θα αναλάβει τη διανομή της ταινίας στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, o διάσημος ηθοποιός «συνελήφθη» από τον φωτογραφικό φακό την περασμένη Κυριακή να γυρίζει κάποιες σκηνές της ταινίας. Έχοντας μουστάκι και φορώντας γυαλιά οδηγούσε μία μοτοσικλέτα, με τον Σον Μπιν να είναι στο πλάι του.

Unrecognisable star makes shock return to film set after quitting acting in 2017 as he joins Sean Bean to shoot new movie Avelyn – but can YOU guess who it is? https://t.co/lGvPfbZa8a pic.twitter.com/BiRVzLoAg5 October 1, 2024

Σημειώνεται ότι το 2017 μετά από την ερμηνεία του στο «Phantom Thread» του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις ανακοίνωνε πως αποσύρεται από την υποκριτική.

Το 1990 κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «My Left Foot» του Τζιμ Σέρινταν (Jim Sheridan) και ακολούθησαν δύο ακόμη για τις ερμηνείες του στο «There Will Be Blood» το 2007 σε σκηνοθεσία του Άντερσον και στο «Lincoln» του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) το 2012.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί δεν μάθατε ν’ αποφεύγετε το νερό;

«Elton John: Never Too Late»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την 50χρονη καριέρα του βρετανού μουσικού (photos/video)

«Nosferatu»: Το νέο «στοιχειωμένο» τρέιλερ του remake της κλασικής ταινίας τρόμου (photos/video)